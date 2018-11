Prezident FIFA Infantino čelí tvrdým obvineniam

Štyridsaťosemročný Švajčiar údajne inicioval viaceré zmeny v kritizovanej novele Etického kódexu FIFA, ktorá vstúpila do platnosti v auguste tohto roku.

Paríž 3. novembra (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino bol podľa údajov z platformy Football Leaks, ktorá odhaľuje nekalé praktiky vo svetovom futbale, zapletený do viacerých káuz.



Štyridsaťosemročný Švajčiar údajne inicioval viaceré zmeny v kritizovanej novele Etického kódexu FIFA, ktorá vstúpila do platnosti v auguste tohto roku. Jedným z viacerých Infantinových návrhov, ktorý sa premietol do konečnej verzie novely, je aj nutnosť súhlasu hlavného vyšetrovateľa FIFA so začatím predbežného konania voči funkcionárom podozrivým z korupcie. "Vždy som vravel, že nový etický kódex je Infantinovou prácou. Jeho konanie bolo v rozpore so stanovami FIFA," povedal podľa agentúry AFP bývalý šéf etického výboru FIFA Hans-Joachim Eckert.



Prezident FIFA mal tiež údajne ešte v roku 2014 z pozície generálneho sekretára FIFA iniciovať zmiernenie sankcií voči klubom Manchester City a Paríž St. Germain, ktorým hrozil trest vyradenia z Ligy majstrov za porušenie finančnej fair play (FFP). Pravidlá FFP obsahovali medzi rokmi 2011 - 2013 maximálnu povolenú stratu vo výške 45 mil. eur. Celková strata PSG dosiahla v tomto období hodnotu až 218 mil., v prípade Manchestru City sa strata pohybovala na úrovni 188 mil. eur.



Podozrivé je aj Infantinovo priateľstvo so švajčiarskym prokurátorom Rinaldom Arnoldom. Ten mu mal podľa dostupných údajov za protislužbu, v podobe vstupeniek na prominentné podujatia pod záštitou FIFA, poskytnúť detaily týkajúce sa prebiehajúcich vyšetrovaní vrátane kauzy "Panama Papers". Infantino sa zatiaľ k obvineniam nevyjadril.