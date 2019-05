Prezident Realu túži po Hazardovi: Dúfam, že ho uvidíme v našom drese

Zároveň potvrdil, že "biely balet" evidoval záujem nemenovaného čínskeho klubu o kapitána Sergia Ramosa.

Madrid 28. mája (TASR) - Prezident Realu Madrid Florentino Perez vyhlásil, že španielsky futbalový veľkoklub má záujem o Edena Hazarda. Zároveň potvrdil, že "biely balet" evidoval záujem nemenovaného čínskeho klubu o kapitána Sergia Ramosa.



Hazarda čaká v stredu v Baku vo finále Európskej ligy UEFA proti Arsenalu Londýn zrejme posledný zápas v drese Chelsea Londýn. "Nebudem klamať, že mám veľký záujem, aby prišiel do Madridu. Dúfam, že ho tento rok uvidíme v drese Realu," vyhlásil Perez v rozhovore pre španielsku rozhlasovú stanicu Onda Cero. "Usilovali sme sa o jeho angažovanie už v minulosti. Vtedy to nevyšlo, som presvedčený, že teraz nastala správna chvíľa na jeho príchod."



Po sezóne plnej sklamaní potrebuje Real oživiť káder novými hráčmi. Klubový šéf sa vyjadril aj k špekuláciám ohľadom interesu o Kyliana Mbappeho z Paríža Saint-Germain, médiá tiež skloňovali záujem o jeho kolegu Neymara. "So Zinedinom Zidanom sme o týchto dvoch hráčoch zatiaľ nehovorili. Pokiaľ bude niektorého z nich chcieť, zavolám prezidentovi PSG," dodal Perez.