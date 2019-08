Prezidentovi Schalke 04 Tönniesovi hrozí trest za rasistické poznámky

Veľmi ma prekvapilo, čo povedal a nemôžem to nechať bez komentára. Podobné vyhlásenia nemôžeme akceptovať a sú proti hodnotám nemeckých futbalových klubov, reagoval prezident DFL Rauball.

Dortmund 4. augusta (TASR) - Prezident nemeckej futbalovej ligy (DFL) Reinhard Rauball kritizoval predsedu Schalke 04 Clemensa Tönniesa za vyhlásenia, ktoré majú podľa jeho mienky rasistický podtext. V nedeľu o tom informovala agentúra DPA.



"Veľmi ma prekvapilo, čo povedal a nemôžem to nechať bez komentára. Podobné vyhlásenia nemôžeme akceptovať a sú proti hodnotám nemeckých futbalových klubov," reagoval Rauball.



Tönnies sa počas týždňa zúčastnil na Dni remesiel v meste Paderborn a denník Neue Westfälische citoval jeho vyjadrenia: "Namiesto neustáleho zvyšovania daní by sme radšej mali zafinancovať 20 elektrární v Afrike každý rok. Potom Afričania prestanú rúbať stromy a v noci plodiť viac detí," uviedol 63-ročný podnikateľ, ktorý sa neskôr za svoje vyjadrenia ospravedlnil.



"Ako predseda klubu a dozornej rady stojím tisíc percent za hodnotami nášho klubu, ktoré zahŕňajú boj proti rasizmu, dikriminácii a diskvalifikácii. Na základe toho sa chcem ospravedlniť členom, fanúšikom a priateľom klubu Schalke 04," povedal Tönnies, ktorý by mohol čeliť možným následkom po budúcotýždňovom zasadnutí výboru Nemeckej futbalovej federácie (DFB). O definitíve by následne mala rozhodnúť etická komisia DFB.