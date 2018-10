Pripravujeme NAŽIVO: Bývalá tenistka Martina Suchá v TABLET.TV

Sledujte priamy prenos.

Bratislava 12. októbra (TABLET.TV) - Dnes prijala naše pozvanie do štúdia TABLET.TV niekdajšia vynikajúca slovenská tenistka Martina Suchá.



So sympatickou rodáčkou z Nových Zámkov sa rozprávame o jej tenisových začiatkoch, najpamätnejších turnajoch či najväčších úspechoch. Nevynecháme ani udalosti spred 10 rokov, keď náhle ukončila aktívnu kariéru, jej návrat k tenisu v úlohe trénerky, život v New Yorku, kde pobudla tri roky, no preberieme aj to, čomu sa niekdajšia 37. hráčka sveta venuje v súčasnosti.