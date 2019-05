Pripravujeme NAŽIVO: Bývalý hokejový útočník Michal Hreus v TABLET.TV

Sledujte priamy prenos.

Bratislava 3. mája (TABLET.TV) - Dnes prijal naše pozvanie do televízneho štúdia TABLET.TV bývalý vynikajúci hokejový útočník Michal Hreus.



S dnes už 46-ročným rodákom so Žiliny, ktorý najslávnejšie časy na klubovej úrovni zažil v drese bratislavského Slovana, sa rozprávame o blížiacich sa MS na Slovensku, tvorbe reprezentačného kádra SR a jeho šanciach na domácom šampionáte, ale zaspomíname si aj na rok 2000, kedy sa mu so slovenskou reprezentáciou podarilo v Petrohrade získať historicky prvý cenný kov na seniorských majstrovstvách sveta.