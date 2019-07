Pripravujeme NAŽIVO: Futbalistka Slovana Denisa Mráziková v TABLET.TV

Sledujte priamy prenos.

Bratislava 2. júla (TABLET.TV) - Dnes prijala naše pozvanie do televízneho štúdia TABLET.TV futbalistka bratislavského Slovana Denisa Mráziková.



S 20-ročnou rodáčkou z Ilavy sa porozprávame o blížiacom sa miniturnaji Ligy majstrov v Bratislave, v rámci ktorého budú so spoluhráčkami čeliť zaujímavým súperom, vrátime sa k nedávnemu majstrovskému titulu, ktorý bol pre belasé ženy rekordný štrnásty v poradí, no prehodíme pár slov aj o jej futbalových začiatkoch, vzoroch, snoch či rituáloch a v skratke nám čo-to prezradí aj zo svojho súkromia.