Pripravujeme NAŽIVO: Hokejbalista SR Milan Rampáček v TABLET.TV

Bratislava 27. júna (TABLET.TV) - Dnes prijal naše pozvanie do televízneho štúdia TABLET.TV dlhoročný hokejbalový reprezentant SR Milan Rampáček.



S už trojnásobným svetovým šampiónom sa porozprávame o poslednom titule majstrov sveta, ktorý získal so slovenskou reprezentáciou len pre pár dňami v Košiciach, o dokonalej spolupráci s najužitočnejším hráčom MS Jaroslavom Martinusíkom, ktorý je mimochodom jeho spoluhráčom aj na klubovej úrovni, vrátime sa k jeho hokejbalovým začiatkom a prezradí aj to, či jeho rozhodnutie ukončiť hráčsku kariéru je naozaj definitívne.