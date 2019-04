NAŽIVO: Hokejová legenda Milan Kužela v TABLET.TV

Sledujte priamy prenos.

Bratislava 17. apríla (TABLET.TV) - Dnes prijal naše pozvanie do televízneho štúdia TABLET.TV legendárny hokejový obranca Milan Kužela.



So štvornásobným medailistom z MS spomíname na jeho mimoriadne bohatú hráčsku kariéru, ktorú strávil takmer výlučne v drese Slovana Bratislava, na svetový šampionát v roku 1972, kde sa mu s reprezentačnými spoluhráčmi podarilo získať zlato, čím prelomili dlhoročnú nadvládu ruských hokejistov, no pár slov prehodíme aj o blížiacich sa MS, ktoré sa po ôsmich rokoch budú konať opäť na Slovensku.