Pripravujeme NAŽIVO: Hokejová legenda Dárius Rusnák v TABLET.TV

Sledujte priamy prenos.

Bratislava 26. apríla (TABLET.TV) - Dnes prijal naše pozvanie do televízneho štúdia TABLET.TV legendárny hokejový útočník Dárius Rusnák.



S kapitánom majstrov sveta z roku 1985 sa rozprávame o blížiacich sa MS na Slovensku, tvoriacom sa kádri SR, ktorý nás na šampionáte pod Tatrami bude reprezentovať, no v spomienkach sa vrátime aj k titulu z MS spred 34 rokov a taktiež neobídeme účinkovanie slovenských mladíkov na tohtoročných MS do 18 rokov, na ktorých zverenci trénera Viliama Čacha bojujú o záchranu.