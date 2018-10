PRIPRAVUJEME NAŽIVO: Slovenská boxerka Soňa Čeredejevová v TABLET.TV

Sledujte priamy prenos.

Bratislava 3. októbra (TABLET.TV) - Dnes prijala naše pozvanie do televízneho štúdia TABLET.TV úspešná slovenská boxerka Soňa Čeredejevová.



So sympatickou športovkyňou sa rozprávame o jej najväčších úspechoch, boxerských začiatkoch, špecifikách tohto športu v ženskom podaní, ale aj o plánoch do budúcna či súkromnom živote.