Problémy ZOH2018: Politická situácia, klasický i digitálny doping

Vzťahy na polostrove vyzerajú byť minimálne na čas športového sviatku pod piatimi kruhmi uzmierené, neznamená to však, že ZOH 2018 nič netrápi.

Bratislava 2. februára (TASR) - Zimným olympijským hrám sa ako celosvetovo významnej udalosti nevyhýbajú problémy, ktoré presahujú hranice športu. Špeciálne na Kórejskom polostrove, kde napätá politická situácia panuje už desaťročia a v mesiacoch pred februárovým podujatím sa ešte vyostrovala.



Provincia Kórejskej republiky Kangwon s dejiskami ZOH 2018 Pjongčangom i Kangnungom leží na severe krajiny východne od hlavného mesta Soul. Nachádza sa tak blízko susednej KĽDR, ktorej raketové testy a intenzívna rétorika vzbudzovali obavy. Dokonca až také, že niektoré národné olympijské výbory uvažovali o neúčasti z bezpečnostných dôvodov. Situácia sa rozoberala aj na pôde Organizácie spojených národov (OSN) a úsilie prinieslo svoj výsledok. KĽDR napokon vyšle na ZOH 22 športovcov, ktorí budú na otváracom ceremoniáli v piatok 9. februára pochodovať pod jednotnou vlajkou spoločne s reprezentantmi usporiadateľskej krajiny.



KĽDR bude mať športovcov aj v krasokorčuľovaní, rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe, alpskom lyžovaní a behu na lyžiach. Ministerstvo spravodlivosti Kórejskej republiky sa pripravilo posilnením monitorovacieho systému a bude podrobne preverovať pobyt cudzincov, ktorí by ZOH mohli zneužiť na nelegálne zdržiavanie sa v krajine. Rezort spravodlivosti bude spolupracovať s pobrežnou hliadkou, národnou policajnou agentúrou a ministerstvom práce, po celej krajine rozmiestni približne 400 pracovníkov. Ministerstvo minulý rok zadržalo 31.237 cudzincov, ktorí sa nelegálne zdržiavali v Kórejskej republike.



Vzťahy na polostrove vyzerajú byť minimálne na čas športového sviatku pod piatimi kruhmi uzmierené, neznamená to však, že ZOH 2018 nič netrápi. Pred štyrmi rokmi sa ako najväčší problém Soči 2014 zdali byť finančné náklady a následné (ne)využitie športovísk, ale následne prepukla ruská dopingová kauza. Tá výrazne ovplyvnila aj Pjongčang a bude ho ovplyvňovať aj počas blížiacich sa súťažných dní. Iba vo štvrtok totiž Športový arbitrážny súd (CAS) vydal verdikty, ktoré nie sú v súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Napriek 28 úplným oslobodzujúcim rozsudkom nechce MOV týchto ruských športovcov pozvať a zvažuje ďalšie právne kroky. Rusko pôvodne nominovalo 500 športovcov, MOV neskôr zredukoval menoslov na 389 ľudí a momentálne trvá na zozname 169 reprezentantov, ktorým povolila štart po splnení prísnych antidopingových pravidiel pod neutrálnou vlajkou s označením Olympijskí športovci z Ruska. Podľa stanoviska MOV nesmie byť o žiadnom pozvanom športovcovi ani zmienka pochybnosti, zároveň však neúčasť automaticky neznamená obvinenie z dopingu.



V modernej ére nie je doping už len o zakázaných podporných látkach, krvných transfúziách či manipulácii so vzorkami, ale na scénu sa dostáva aj "digitálny doping". Cieli na informačný systém, ten je pre chod olympijských hier životne dôležitý. Olympijské hry si možno predstaviť ako firmu s 200.000 zamestnancami na 37 miestach, so štyrmi miliardami zákazníkov, ktorá sa každé dva roky sťahuje. Zákazníci vrátane 25.000 médií vyžadujú nepretržité služby na akomkoľvek druhu zariadení, na sledovanie sa využíva vyše 250 digitálnych platforiem. ZOH v Pjongčangu budú prvé, kde budú všetky aplikácie MOV fungovať na internetovej "cloud" platforme. "Paralelne pobežia dva systémy, Olympic Management System zastrešuje dobrovoľnícky portál, akreditácie, športové vstupy a kvalifikácie, Olympic Diffusion System zastrešuje informačný systém pre komentátorov, ako aj výsledky v reálnom čase a informácie vrátane životopisov športovcov," uviedol expert na bezpečnosť Branislav Panák pre TASR.



Len počas OH 2016 v Riu de Janeiro zaznamenala spoločnosť Atos, ktorá má na starosti digitálnu bezpečnosť, cez 570 miliónov bezpečnostných udalostí, čo je približne 400 za sekundu. Všetky sa podarilo vyriešiť bez akéhokoľvek narušenia OH a takáto výzva stojí pred organizátormi aj v Pjongčangu. Venovali pozornosť stovkám dopredu definovaných prevádzkových scenárov od kybernetických útokov po prírodné katastrofy. Systém poskytuje výsledky všetkých športových udalostí v reálnom čase pre médiá a fanúšikov. Každý deň produkuje vyše 15 terabajtov dát, ktoré doručí za menej než 0,5 sekundy na oficiálne internetové stránky a mediálnym agentúram na celom svete. Na Olympic Management System sa kladie najvyššia priorita, keďže obsahuje športové a kvalifikačné zápisy, akreditácie všetkých zúčastnených osôb. Systémy musia odolať všetkým bezpečnostným hrozbám.