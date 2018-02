Procházková zakončila olympiádu 36. miestom, ďalšie ZOH sú otázne

Procházková štartovala okrem Pjongčangu 2018 aj v Turíne 2006, Vancouveri 2010 a Soči 2014

Pjongčang 25. februára (TASR) - Slovenská bežkyňa na lyžiach Alena Procházková chce pokračovať v kariére ešte minimálne jednu sezónu. Jej účasť na piatych zimných olympijských hrách je však otázna, o štyri roky sa konajú v Pekingu.



Svoje štvrté zakončila v Pjongčangu 36. priečkou v nedeľňajšej súťaži na tridsať kilometrov klasickou technikou: "Som najmä rada, že som to prešla, aj keď som išla dosť dlho v kŕčoch. Najskôr som ich mala v stehnách a potom aj v rukách, už som nevedela, ako ich mám klásť. Snažila som sa občerstvovať, no mám tu problém s vodou, ale ten má veľa športovcov, takže asi je to tu špecifické." Na rozdiel od sobotňajšej päťdesiatky mužov mali ženy vhodnejšie poveternostné podmienky, takže ani servis lyží nebol taký náročný: "Držalo mi to, stúpalo mi to, lyže mi išli výborne. Trocha som spravila chybu, že som prezula do posledného sedemkilometrového okruhu, nepomohla som si, už nestúpali lepšie než tie predchádzajúce, pretože sa už toľko neochladzovalo."



Tridsaťtriročná Procházková si však možno paradoxne priala horšie počasie, ktoré by sťažili beh aj konkurentkám pred ňou. Na víťaznú Marit Björgenovú mala v cieli odstup 14:32,4 minúty: "Priala som si, aby sypalo a snežilo, pretekárky vpredu by nešli tak rýchlo. To sa trošku nepodarilo, ale nevadí, aspoň bolo krásne."



Procházková štartovala okrem Pjongčangu 2018 aj v Turíne 2006, Vancouveri 2010 a Soči 2014. Jej najlepší individuálny výsledok je osemnáste miesto v šprinte klasickou technikou na ZOH 2010: "Na zimných olympijských hrách som nemala príliš šťastie, je to škoda, lebo minulý rok na majstrovstvách sveta aj teraz som bola 31. a tesne som zostala za bránou kvalifikácie. Dá sa povedať, že je to tiež veľká smola, pre ktorú som nemohla bojovať o lepšie pozície."



K postupu medzi elitnú tridsiatku v šprinte jej v Kórejskej republike chýbalo iba 59 stotín sekundy. Či sa oň pokúsi aj o štyri roky v Číne, záleží podľa jej slov tiež na podmienkach, ktoré bude mať k dispozícii: "Určite to veľmi mrzí, je to o dvoch lepších záberoch pri súpaži alebo o lepšom naskočení na lyže. Športovec musí mať aj šťastie a ja som sa ho nedočkala."



/vyslaní redaktori TASR ak ph/