Projekt hokejovej U18 opäť po dvoch rokoch, tím bude trénovať I. Feneš

Bratislava 29. mája (TASR) - Projekt centralizovanej prípravy hokejistov SR 18 sa opäť rozbehne po dvojročnej pauze. Generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan predstavil na stredajšej tlačovej konferencii realizačný tím, ktorý "osemnástku" povedie. Trénerom bude Ivan Feneš, jeho asistentmi Boris Žabka a Tibor Tartaľ a manažérom Branislav Varga. Mužstvo bude počas sezóny pôsobiť v Piešťanoch.



Premiérový projekt SR 18 schválil Výkonný výbor SZĽH na svojom zasadnutí 22. augusta 2013. Mužstvo bolo vtedy účastníkom druhej najvyššej súťaže na Slovensku - 1. hokejovej ligy a svoj domovský stánok malo v Trnave. V roku 2017 projekt po štyroch rokoch existencie zrušili. "O opätovnom zavedení projektu sme sa rozprávali dlhší čas. Ale prispelo k tomu aj to, čo sa udialo tento rok, teda že osemnástka vypadla z A-kategórie. Chceme sa v čo najkratšom čase dostať naspäť medzi elitu," uviedol Šatan.



Mladíci by mali v sezóne pôsobiť v druhej najvyššej súťaži na Slovensku, teda v 1. St. Nicolaus lige. "Máme pripravené dva modely, väčšiu časť sezóny budú hrať v 1. lige, alebo celú sezónu v 1. lige. Možno prvé dva mesiace budú hrať v juniorskej súťaži," vysvetlil Šatan.



Feneš vníma svoju novú úlohu zodpovedne, stanovil si dva ciele. "Prvý je krátkodobý, do roka sa vrátiť medzi elitu, druhý je dôležitejší. Dlhodobo športovo pripraviť hráčov v tejto vekovej kategórii a vychovať hráčov, ktorí budú konkurovať svetovej špičke. V projekte chceme dať šancu aj mladším hráčom."



Asistent Boris Žabka má skúsenosti už aj s mužským hokejom, robil asistenta v Mladej Boleslavi. "Priorita bude ukázať hráčom, že na Slovensku dokážeme pracovať vo svetových podmienkach. Chceme rozvíjať ich zručnosti. V Čechách som prešiel vývojom v juniorskej súťaži, skúsenosti chcem preniesť aj do projektu. Chceme chlapcov posunúť," povedal Žabka.



V predchádzajúcom pôsobení projektu neboli rodičia hráčov spokojní so školskou dochádzkou detí, v tomto smere sa realizačný tím poučil. "Škola je pre nás veľmi dôležitá. VÚC nám pomôže s výberom, máme uzavretú spoluprácu. Poučili sme sa z predchádzajúceho projektu, keď chlapci vynechávali školu, tomu teraz chceme predísť. Zlepší sa aj materiálne vybavenie, to bude lepšie, ako v mnohých kluboch Tipsport Ligy. Hráči budú mať k dispozícii všetko," dodal manažér Branislav Varga.



Šatan informoval aj o zložení realizačných tímov SR 16 a SR 17, zloženie "dvadsiatky" bude známe počas najbližších dní. "Dvadsiatku uzavrieme do dvoch týždňov. SR 17 povedie Ján Lipiansky, jeho asistentmi budú Michal Hreus a Marcel Šimurda. Trénerom šestnástky bude Roman Sýkora a jeho asistentom Roman Paľov. Ďalším asistentom, respektíve akýmsi mentorom bude Boris Valábik."