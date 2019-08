Prokuratúra odporúča ukončiť vyšetrovanie Neymara v kauze znásilnenia

Kauza vyšla na povrch v júni, keď hviezda Paríž St. Germain zverejnila video na sociálnej sieti, v ktorom uvádza, že bol obvinený zo znásilnenia.

Sao Paulo 9. augusta (TASR) - Brazílska prokuratúra vo štvrtok odporučila ukončiť vyšetrovanie futbalovej hviezdy Neymara vo veci obvinenia zo znásilnenia. Ako dôvod uviedla nedostatok dôkazov, informovala v noci na piatok agentúra AP.



Konečné rozhodnutie v kauze však prijme súd. Prokurátorky Flavia Merliniová a Estefania Paulinová upozornili, že uzavretie prípadu z ich strany ešte neznamená, že by ho sudca nemohol otvoriť znovu.



Vyšetrovanie kauzy sa začalo po tom, ako brazílska modelka Najila Trindade oznámila, že ju futbalista Neymar v máji v hoteli v Paríži sexuálne napadol. Neymar jej obvinenie z útoku vyvrátil, pričom stále tvrdí, že šlo o konsenzuálny pohlavný styk.



Kauza vyšla na povrch v júni, keď hviezda Paríž St. Germain zverejnila video na sociálnej sieti, v ktorom uvádza, že bol obvinený zo znásilnenia. Tiež publikoval správy, ktoré mali byť od spomínanej ženy. Vo videu hovorí, že ich ukázal verejnosti, aby dokázal, že sa naozaj nič nestalo.



Paulinová vysvetlila, že údajná obeť počas vyšetrovania odmietla poskytnúť dôkazy, o ktorých tvrdí, že ich má a ktoré podľa jej slov majú dokázať, že futbalista na ňu zaútočil. Paulinová uviedla, že Trindade najprv vyšetrovateľom odmietla vydať mobil, v ktorom mala nahraný záznam útoku. Neskôr tvrdila, že telefón jej niekto ukradol.



Podľa Paulinovej ani správa od súkromného lekára, ktorú im modelka predložila, nepotvrdzuje znásilnenie. Stopy po úderoch a začervenanie na koži súvisí so sexuálnymi praktikami, ktorým sa pár venoval, dodala prokurátorka.



Neymar je naďalej vyšetrovaný v prípade počítačovej kriminality: vzájomnú konverzáciu s dotyčnou mladou ženou totiž zverejnil bez jej súhlasu, čo by mohlo byť súdom vnímané ako porušenie jej práva na súkromie.



Neymar tvrdí, že snímky zverejnila na internete jeho tlačová služba.