Prológ Svetového pohára bude v L. Mikuláši, domáca voda motivuje

Program SP



piatok: od 8.30 kvalifikácia vo všetkých kategóriách



sobota: od 9.30 semifinále C1m, K1ž, finále od 12.00, od 14.30 semifinále C2mix, finále od 16.10



nedeľa: od 9.00 semifinále C1ž, K1m, finále od 12.00

Liptovský Mikuláš 19. júna (TASR) - Päťdielny seriál Svetového pohára v slalome na divokej vode sa začína v Liptovskom Mikuláši a domáca voda v areáli Ondreja Cibáka slovenské lode výrazne motivuje. V prvom rade sa od piatku do nedele pokúsia rehabilitovať za neúspešné majstrovstvá Európy na začiatku júna v pražskej Troji a viackrát v individuálnych pretekoch preniknúť na medailový piedestál.V Liptovskom Mikuláši prednedávnom oslavovali 70. výročie Medzinárodného tatranského slalomu i 40 rokov trvania kanála.vyzdvihol okrúhle sviatky Alexander Slafkovský st., predseda klubu KTM.Prezident Slovenskej kanoistiky a tajomník KTK Ivan Cibák účastnícke čísla odhadol na 240 lodí zo 40 krajín.V Liptovskom Mikuláši doteraz organizovali viacero vrcholných akcií, ME 2007 i 2016, MEJ 2009, MSJ 2013. Svetový pohár sa uskutoční na Liptove po rokoch 1998 a 2015 už tretíkrát. Teraz premiérovo zažije aj jednu absenciu, po vyradení z programu OH, MS a SP diváci prvýkrát nebudú môcť obdivovať deblistov, kategóriu, v ktorej Slovensko vlastní vďaka trom víťazstvám Hochschornerovcov a jedného Škantárovcov štyri zlaté medaily na OH.V perejách vážskej vody od pondelka naplno pádluje slovenská reprezentácia. Voda pulzujúca v kanáli zatiaľ so svojím prietokom tradičné obavy nevzbudzuje, aj preto, že organizátori nešli do rizika a preteky nesituovali do náročnejšieho koryta s názvom Orava, ale na jednoduchšiu vetvu Váh.povedal tréner Peter Mráz.Na nedávnych ME v pražskej Troji skončili najvyššie v individuálnych kategóriách štvrtí Alexander Slafkovský a Monika Škáchová, obaja medzi singlistami. Ak sa od Slafkovského čakalo výrazné umiestenie, mladá Škáchová príjemne prekvapila.povedal jej tréner Peter Mráz.