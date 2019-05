Proti Dánom v bránke s Godlom, Nagyova derniéra

predpokladaná zostava SR proti Dánsku:

Godla - Černák, Sekera, Čajkovský, Marinčin, Fehérváry, Koch - Pánik, Hudáček, Tatar - Studenič, Krištof, Nagy - Lantoši, Sukeľ, Daňo - Liška, Buc, Lunter - Bondra, Zigo

Košice 21. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia na rozlúčkový zápas MS 2019 v Košiciach proti Dánsku v bránke s Denisom Godlom. Zostava bude identická ako v predchádzajúcom stretnutí s Veľkou Britániou. Pre Ladislava Nagya to bude posledný duel v kariére.Na utorkovom dopoludňajšom rozkorčuľovaní boli na ľade iba Godla a trojica útočníkov Tomáš Zigo, Dávid Bondra a Dávid Buc. Priestor by mali v zápase dostať všetci hráči.povedal asistent trénera Andrej Podkonický.Slováci skončia bez ohľadu na výsledok v tabuľke A-skupiny na 5. mieste, vo svojom poslednom zápase MS 2019 však chcú odísť z ľadu ako víťazi. "uviedol Podkonický. Okrem rozlúčky so šampionátom sa v zápase udeje aj rozlúčka Ladislava Nagya s hokejovou kariérou. Aj preto bude mať tento duel špeciálnu príchuť.uzavrel reprezentačný asistent.