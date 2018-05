Proti Rusom sa do bránky postaví Čiliak, Jaroša trápi viróza

Po nedeľňajších zápasoch je jasné, že z kodanskej A-skupiny postúpia do štvrťfinále Švédsko, Rusko a Česko.

Kodaň 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú pondelňajší zápas o 16.15 h proti Rusku v bránke s Marekom Čiliakom. V poli by mala nastúpiť rovnaká zostava ako proti Švédom, otázny však je štart obrancu Christiána Jaroša, ktorého trápi viróza.



"Do bránky by mal ísť Čiliak, ostatné by malo byť rovnaké. Ale uvidíme, ako sa bude cítiť Jaroš, ten dnes neabsolvoval ranné rozkorčuľovanie. Za pár hodín budeme múdrejší," povedal asistent trénera Vladimír Országh.



Po nedeľňajších zápasoch je jasné, že z kodanskej A-skupiny postúpia do štvrťfinále Švédsko, Rusko a Česko. O poslednú miestenku bojujú Slováci ešte so Švajčiarmi a teoreticky aj s Francúzmi, tí však už majú len veľmi malú šancu. Štvrtí Helvéti majú na konte o bod viac ako Ramsayho zverenci a ak vo svojom poslednom zápase zdolajú v riadnom čase Francúzov, Slováci budú potrebovať na postup trojbodový triumf nad Bieloruskom a aspoň dva body proti Rusom, alebo naopak.



Potreba bodovať proti nabitej zostave zbornej dostáva hráčov pod tlak, no veria, že ak podajú výkon ako v druhej polovici zápasu so Švédmi, môžu uspieť. "Je to veľmi technické a veľmi pohyblivé mužstvo. Dobre korčuľujú a majú rýchly prechod z obrany do útoku. Majú tam veľké individuality, myslím si, že majú vyrovnaný káder na každom poste a patria medzi favoritov turnaja. Sú to kreatívni hráči, ktorí sa dokážu presadiť jeden na jedného. My musíme hrať svoju hru, podobne ako proti Švédom prehusťovať priestor pred bránkou, pretože tam sú silní. Okamžite sa musíme vracať piati nazad, pretože majú obrancov, ktorí sa zapájajú do útoku. Musíme hrať odvážne, rozumne a v presilovkách ďaleko viac strieľať a hľadať dorážky," dodal Országh.



Predpokladané zostavy:



Slovensko: Čiliak – Čajkovský, Sekera, Graňák, Ďaloga, Jaroš (?), Fehérváry, Grman, Jánošík – Nagy, Krištof, Jurčo – Haščák, Hovorka, Bakoš – Bondra, Buc, Svitana – Cingel, Marcinko, Kudrna



Rusko: Košečkin/Šesťorkin – Gavrikov, Kiselevič, Zajcev, Nesterov, Jakovlev, Bereglazov, Trjamkin – Kaprizov, Dacjuk, Gusev – Bučnevič, Anisimov, Grigorenko – Dadonov, Andronov, Mamin – Kablukov, Michejev, Šalunov – Barabanov



