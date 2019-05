Prvé posily majstra, do B. Bystrice sa vrátili Hickmott a Róth

Pre 29-ročného Kanaďana Hickmotta pôjde o návrat do banskobystrického dresu po dvoch rokoch. V sezóne 2016/2017 odohral za baranov celkovo 71 zápasov.

Banská Bystrica 30. mája (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HC '05 iClinic Banská Bystrica angažovalo prvé dve posily pre sezónu 2019/2020. Do tímu "baranov" sa vrátili útočníci Jordan Hickmott a Mário Róth. Majster o tom informoval prostredníctvom facebooku.



Pre 29-ročného Kanaďana Hickmotta pôjde o návrat do banskobystrického dresu po dvoch rokoch. V sezóne 2016/2017 odohral za "baranov" celkovo 71 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 27 gólov, 41 asistencií a 38 plusových bodov. Klubu zároveň pomohol k historicky prvému majstrovskému titulu. Po odchode spod Urpína pôsobil v medzinárodnej súťaži EBEL, v ktorej postupne hral za Villach a Linz. Záver ročníka 2018/2019 strávil vo farbách Tölzer Löwen, ktorý pôsobí v druhej najvyššej súťaži v Nemecku.



Odchovanec banskobystrického klubu Mário Róth odohral prevažnú časť sezóny 2018/2019 v drese vtedy prvoligových Michaloviec. Odohral za ne celkovo 62 zápasov (bilancia 31 gólov, 36 asistencií) a pomohol klubu k historickému postupu do najvyššej súťaže.