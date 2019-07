Prvoradým cieľom Serede vo Fortunalige je záchrana

káder ŠKF iClinic Sereď:



brankári: Radovan Hodál, Dejan Iliev, Pavol Penksa

obrancovia: Nikola Unkovič, Martin Slaninka, Tomáš Hučko, Tidiane Djiby Ba, Martin Mečiar, Ľubomír Michalík, Martin Sus

stredopoliari: Kristián Lukáčik, Cleber, Roko Jureškin, Alex Iván, Matej Loduha, Filip Pankaričan, Denis Ventúra, Bankole Olawale Adekuoroye, Aldo Omar Baez

útočníci: Dino Špehar, Ľubomír Ulrich, Adam Morong

tréner: Slavče Vojneski

asistent trénera: Bobi Stojkovski

tréner brankárov: Roland Praj

vedúci mužstva: Ondrej Sobotovič

asistent ved. mužstva: Pavel Majko, lekár: Miroslav Benkovský, fyzioterapeut: Matej Chrenko

masér: Libor Chrenko

športový riaditeľ: Roman Čavojský

Príchody a odchody:

príchody: Dejan Iliev (ročné hosťovanie, Arsenal Londýn), Radovan Hodál (Trenčianske Teplice), Martin Slaninka (Prostějov), Nikola Unkovič (FK Stepojevac), Roko Jureškin (Hajduk Split), Cléber Silva Nascimento (Zlaté Moravce), Kristián Lukáčik (Podbrezová)



odchody: David Samuel Nwolokor (ukončenie hosťovania, Rijeka), Matej Dybala (ukončenie hosťovania, MŠK Žilina), Jozef Menich (koniec zmluvy, FC Spartak Trnava), Marek Kuzma (hosťovanie, Dubnica), Róbert Richnák (koniec zmluvy), Rudolf Bilas (koniec zmluvy), Kathon Kenroy St. Hillaire (koniec zmluvy)

Sereď 19. júla (TASR) - Futbalisti ŠKF iClinic Sereď v uplynulej sezóne oživili najvyššiu slovenskú súťaž. Po základnej časti sa dokázali prebojovať do prvej šestky Fortuna ligy na úkor vtedajšieho majstra Spartaka Trnava a na tejto priečke napokon skončili aj po desaťkolovej nadstavbe. Zopakovanie podobného umiestnenia by v ročníku 2019/2020 považovali za úspech, v prvom rade sa však chcú zachrániť.V lete prišlo k zmene na poste trénera, Karla Stromšíka nahradil Slavče Vojneski. Kouč zo Severného Macedónska priviedol do mužstva sedem nových hráčov, rovnaký počet zo Serede odišiel. Do nového ligového ročníka vstúpia jeho zverenci v nedeľu na pôde Trnavy, v druhom kole nastúpia 27. júla proti Senici na štadióne v Nitre, ktorý bude ich prechodným domovom. V generálke na nový ročník FL zvíťazili hráči Serede nad maďarským druholigistom Gyirmót FC, keď sa o oba presné zásahy postaral chorvátsky útočník Dino Špehar.povedal pre TASR športový riaditeľ Roman Čavojský, ktorý oceňuje prínos trénera Vojneského.dodal Čavojský.