Prvý Eskimák v NHL Tootoo ukončil kariéru

New York 20. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Jordin Tootoo v piatok oznámil koniec hráčskej kariéry. Prvý Eskimák v NHL nazbieral v profilige v 723 zápasoch 65 gólov a 96 asistencií.



Tootoo sa do najlepšej hokejovej ligy sveta dostal v roku 2001, keď ho vo štvrtom kole ako číslo 98 draftoval Nashville. "Pozerám sa spätne a premýšľam nad svojou kariérou a príležitosťami, ktoré mi dala táto hra. Osobne som si nemyslel, že by to išlo až tak ďaleko, ale som vďačný za všetko, čo sa predo mňa postavilo. Bola to jedna veľká jazda," uviedol útočník pre portál theglobeandmail.com.