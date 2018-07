Prvý triumf basketbalistiek na ME do 20 rokov: Zdolali Švédky

Sumár:



Slovensko – Švédsko 70:65 (15:21, 17:12, 20:21, 18:11)



Slovensko: Kováčiková 21, Svetlíková 19, Belušová 7, Drobná 2, Gajdošová 0 (Balážová 9, Kozáková 5, Lelkes 2, Havranová a Tarkovičová 0)



Švédsko: Lundquistová 14, Haegerstrandová 12, Jengová 10, Uhrströmová 6, Bittarová 1 (Fredriksonová 6, Dahlová a Hahneová po 4, Gybergová a Sörensenová po 3, Hjernová 2, Ekerstedtová 0)



TH: 14/9 – 14/9, Fauly: 15 – 19, Trojky: 7 - 8, Rozhodovali: Jevtovič (Srb.), Pradová (Arg.), Kaludjerovič (Č. Hora)

Hlasy:



Juraj Suja, tréner Slovenska: "Treba si uvedomiť, že v sobotu sme hrali proti družstvu, ktoré podľa nás získa medailu na tomto šampionáte. Nechcel by som povedať, že sme podali odlišný výkon, ale súper bol inej kvality, ako v sobotu. Aj v tom zápase sme odovzdali, čo sme mohli. Dnes sme uspeli vďaka doskoku v druhom polčase, bolo krásne vidieť, čo znamená obranný doskok. V prvom polčase mal švédsky tím 11 útočných doskokov, potom už len dva. Tým pádom sme vedeli založiť protiútok, ísť rýchlo dopredu a dokázali sme cez nich prejsť."



Michaela Balážová, krídelníčka Slovenska: "Začali sme dobre, ale v prvom polčase nás preskákali, mali sme veľa strát, čo v podstate ovplyvnilo aj výsledok, že prvý polčas sme prehrali. V druhom polčase sme sa to snažili zmeniť, začali sme viac bojovať ako oni, čo si myslím, že sa nám podarilo, keďže sme vyhrali. Zlepšili sme doskok, zlepšili sme prechodovú fázu. Myslím si, že sme trochu eliminovali aj straty."

Šopron 8. júla (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia žien do 20 rokov zaznamenala prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy svojej vekovej kategórie, keď v nedeľu uspela proti rovesníčkam zo Švédska 70:65. Účinkovanie v B-skupine zakončia Slovenky v pondelok 9. júla o 20.15 h zápasom proti Francúzsku.Prvá štvrtina by sa dala charakterizovať ako bodový súboj Svetlíkovej s Haegerstrandovou. Pivotka slovenského výberu zaznamenala hneď v úvode šesť bodov za sebou, čo rezultovalo do vedenia po väčšinu prvej periódy. Potom však dala o sebe vedieť hráčka Švédska, desiatimi bodmi sa postarala o obrat. Slovenky totiž opäť upustili od svojho herného plánu, súperky pustili k útočným doskokom a prvú časť preto prehrali 15:21. V druhej perióde to bolo viac o bojovnosti, ako o basketbalovej kráse. Takýto vývoj však vyhovoval zverenkyniam trénera Juraja Suju, opätovne zvýšená aktivita totiž priniesla znižovanie manka. Do šatní sa napokon šlo za stavu 32:33 zo slovenského pohľadu.Po prestávke boli sily vyrovnané, ako dobrý ťah sa ukázalo nasadenie Balážovej, ktorá bola pre svoj tím produktívna. Slovenky boli na niekoľko okamihov aj vo vedení, no Švédky premieňali strely, keď to bolo najviac potrebné. Aj preto išli do záverečnej štvrtiny za stavu 54:52 v ich prospech. Švédsko ponúklo Slovensku šancu na triumf a tím sa jej chopil. Výborná defenzíva, premieňanie striel v útoku rezultovali do získania šesťbodového náskoku. Ten sa snažili ich súperky v koncovke znížiť, ale víťazstvo si už Slovenky nenechali ujsť.