Sagan chce ďalší zelený dres, no odkazuje: Nemusím si nič dokazovať

Dvadsaťosemročný pretekár stajne Bora-Hansgrohe mal vlani šancu na zisk šiesteho zeleného dresu v rade a vyrovnanie rekordu Nemca Erika Zabela, no organizátori ho po 4. etape vylúčili.



Plzeň 23. júna (TASR) - Peter Sagan chce na tohtoročnej Tour de France opäť získať zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Vlani prišiel o šancu po kontroverznom vylúčení z prestížnych pretekov. Na otázku, či má o to väčšiu motiváciu, v sobotu odpovedal, že si nepotrebuje nič dokazovať, ale spraví pre to čo najviac.



Trojnásobný majster sveta zvolil pred TdF už klasickú prípravu. Absolvoval "etapáky" Okolo Kalifornie a Švajčiarska a generálka ho čakala v nedeľu na pretekoch s hromadným štartom na spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska v Plzni. Mierne sa zmenil len záver prípravy, keďže Tour odštartuje tento rok o týždeň neskôr 7. júla v Noirmoutier-en-l'Île.



"Ťažko to porovnávať rok po roku, ale myslím si, že mám celkom dobrú formu. Absolvoval som rovnaké preteky, no keďže sa Tour posunula o týždeň, tak pôjdem po majstráku ešte potrénovať do výšky na sedem dní. Asi niekam do Francúzka. Cítim sa dobre, urobil som všetko pre to a uvidíme, ako to pôjde," povedal.



Dvadsaťosemročný pretekár stajne Bora-Hansgrohe mal vlani šancu na zisk šiesteho zeleného dresu v rade a vyrovnanie rekordu Nemca Erika Zabela, no organizátori ho po 4. etape vylúčili. Vinili ho z toho, že spôsobil pád Marka Cavendisha, no nakoniec sa obe strany zhodli, že išlo o nešťastnú nehodu. "Nepotrebujem si preto niečo dokazovať, no budem sa pokúšať čo najviac, aby som získal ďalší zelený dres. Nebude to však jednoduché. Na Tour je každý rok viac a viac konkurencie a každý rok je úplne iný," uviedol.



V nedeľňajšej generálke v Plzni si nedával konkrétne ciele, no chcel by, aby titul šampióna získal niekto z trojice Bory. V jej drese zabojuje aj jeho brat a dvojnásobný obhajca triumfu Juraj a Michael Kolář. "Uvidíme, ako sa preteky vyvinú. Nehovorím, že ideme na 100 percent vyhrať, ale pokúsime sa o čo najlepší výsledok. Je jedno, či vyhrám ja, Juro alebo Mišo. Uvidíme, ako sa to rozhodí po prvom kole. Dnes som videl prvý okruh juniorov a bude to dosť náročné, navyše dosť fúka," povedal.



V sobotu si už vyskúšal samotnú trať a potom sa nečakane predviedol aj fanúšikom. "Boli sme si pozrieť okruh, potom sme sa zastavili medzi ľuďmi pri cieli. Akurát štartovali dievčatá detské preteky, tak som im urobil predjazdu jedno kolo," dodal.