PSG oslávilo titul aj návrat Neymara s Cavanim, Mbappe neopustí Paríž

Nedeľňajší duel priniesol aj ďalšie dobré správy pre fanúšikov PSG, keďže do zápasu zasiahli aj hviezdni útočníci Neymar a Edinson Cavani, ktorí v uplynulých týždňoch laborovali so zraneniami.

Paríž 22. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain vládnu francúzskej lige. Potvrdili to aj v nedeľu, keď zdolali AS Monaco 3:1 a päť kôl pred koncom súťaže si zaistili ôsmy majstrovský titul, z toho šiesty v uplynulých siedmich sezónach.



V stretnutí sa blysol hetrikom útočník Kylian Mbappe, ktorý dal v prebiehajúcom ročníku už 30 gólov a jednoznačne kraľuje tabuľke ligových kanonierov. Po nedeľňajšom zisku titulu navyše doprial fanúšikom ďalšiu dobrú správu, v pozápasovom rozhovore potvrdil, že s PSG predĺži zmluvu. V uplynulých týždňoch sa totiž spomínal jeho odchod do Realu Madrid. "Som tu, upísal som sa tomuto projektu. Dobré pre Real, že majú trénera Zinedine Zidanea, ale budem ich obdivovať len z diaľky," povedal pre televíznu stanicu Canal+.



Zverenci nemeckého trénera Thomasa Tuchela mali titul istý ešte pred ich večerným triumfom nad Monacom, keďže už v nedeľu popoludní zaváhal ich najbližší prenasledovateľ Lille a remizoval v Toulouse 0:0. PSG má stále šancu na domáce double, 27. apríla sa stretne vo finále Francúzskeho pohára so Stade Rennes, no opäť sa nedostalo do boja o trofeje v Európe. Svoju púť v Lige majstrov zakončilo už v osemfinále, keď podľahlo Manchestru United. "Stále sme sklamaní z toho, čo sa stalo s Manchestrom, no život ide ďalej. Samozrejme, že sme od cesty v Lige majstrov očakávali viac, ale nemôže nás to demoralizovať. Sezóna sa ešte neskončila a je chcem nastrieľať ešte veľa gólov," povedal Mbappe.



Parížania prehrali v prebiehajúcej sezóne len tri ligové zápasy, z toho dva v uplynulých kolách, pričom v oboch mohli spečatiť zisk titulu. Ziskom ôsmeho titulu sa Parížania zaradili na tretie miesto historickej tabuľky, rovnaký počet majú na konte aj AC Monaco a FC Nantes. O jeden triumf viac dosiahol Olympique Marseille a s desiatimi je na čele Saint-Etienne.



"Ani dnes sme nehrali v najlepšej forme, ale bol to dobrý výkon. Opäť sme zvíťazili a to je podstatné. Liga majstrov je pre nás veľký cieľ, ale napríklad aj Juventus na ňu čaká už viac ako 20 rokov," povedal tréner Tuchel.