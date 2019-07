PSG podpísal zmluvu s holandským talentom Simonsom z FC Barcelona

Mladý Holanďan doteraz hrával v mládežníckej akadémii La Masia, Katalánci mu ponúkli kontrakt s ročným platom 200.000 eur, ktorý on odmietol.

Paríž 24. júla (TASR) - Francúzsky futbalový majster Paríž St. Germain podpísal trojročnú zmluvu len so 16-ročným stredopoliarom Xavim Simonsom z FC Barcelona. Mladý Holanďan doteraz hrával v mládežníckej akadémii La Masia, Katalánci mu ponúkli kontrakt s ročným platom 200.000 eur, ktorý on odmietol.



PSG o jeho príchode informoval na sociálnej sieti. Podľa španielskeho denníka Mundo Deportivo tak tínedžer, ktorého na sociálnych sieťach sleduje približne 1,7 milióna fanúšikov, stratil šancu na rýchlu integráciu do barcelonského A-mužstva cez juniorské tímy. Ako uviedla agentúra AFP, agentom Simonsa je vplyvný Mino Raiola. Očakáva sa, že Xavi Simons bude v novom drese debutovať v juniorskom tíme, ktorý hrá Youth Champions, juniorskej verzii Ligy majstrov.