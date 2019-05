R. Fasel by bol za MS s 12 tímami: Ťažko to však zmeniť

Šéfa IIHF veľmi teší aj úroveň zápasov na šampionáte na Slovensku.

Bratislava 25. mája (TASR) - Predstavitelia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) vyslovili veľkú spokojnosť s organizáciou i úrovňou zápasov na 83. majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach.



"Bolo vidno, že šampionát sa koná v hokejovej republike," uviedol prezident IIHF René Fasel na sobotňajšej záverečnej tlačovej konferencii v dejisku MS. "Slováci sa pričinili o to, že atmosféra v oboch mestách bola fantastická. Na tej v Bratislave mali veľký podiel aj fanúšikovia z Česka či Ruska. Sme veľmi šťastní, že napríklad v Bratislave sme mali 10.000 fanúšikov v aréne a ďalších vonku, kde priaznivci z rôznych krajín spolu tancovali, spievali a niekedy aj spolu pili. Ľudia na Slovensku sa vo veľkom zapojili do šampionátového diania, všetci si to užívali. Je to skutočne niečo výnimočné tu, na Slovensku. Aj od jednotlivých výprav mám poznatky, že sa tu cítili dobre, že všade okolo nich pracovali pohostinní a zanietení ľudia. Poďakovať sa treba aj dobrovoľníkom, ktorí odviedli fantastickú prácu," zložil Fasel kompliment organizátorom.



Aj podľa generálneho sekretára IIHF Horsta Lichtnera ide v mnohých smeroch o úspešný šampionát. "Nešlo to spraviť lepšie," poznamenal. Zápasy MS sa televíznym signálom vysielali do 157 krajín a teritórií sveta, viaceré z nich priniesli live všetky stretnutia. Napríklad duel Česka s Nemeckom pritiahol v Nemecku k obrazovkám 2,28 milióna ľudí na televíznom kanáli, ktorý má inak priemernú sledovanosť 335.000. "Zápas Kanady so Švajčiarskom mal pre švajčiarskych hokejistov nešťastný záver, no z televízneho hľadiska bol veľkým úspechom. Vo Švajčiarsku mal 44-percentnú televíznu sledovanosť. To znamená, že takmer polovica švajčiarskej populácie sledovala toto stretnutie," uviedol Lichtner. Dianie na šampionáte sledovalo prostredníctvom oficiálnych sociálnych kanálov 992.000 ľudí, veľmi obľúbené sa ukázali byť videozostrihy najlepších momentov zo zápasov. Lichtner spomenul aj 27,7 milióna zobrazených stránok na oficiálnom webe MS či 75 miliónov video zhliadnutí.



Slováci ukázali, že vedia pripraviť skvelý šampionát, podľa Fasela by sa však prípadné ďalšie hokejové MS museli hrať vo väčšej hale, ako je tá súčasná košická. Do Steel arény sa zmestilo maximálne 7440 divákov, čo je na pomery MS nízka kapacita. "Všetci vieme, že aréna v Košiciach nie je dostatočná. Ak chcete byť úspešní, mali by ste postaviť väčšiu. Pri ďalšej organizácii MS je potrebná lepšia, nová, väčšia a modernejšia aréna," odkázal odchádzajúci šéf svetového hokeja slovenským organizátorom.



Šéfa IIHF veľmi teší aj úroveň zápasov. "Som s ňou veľmi príjemne prekvapený. Podpísal sa pod to aj vysoký počet hráčov z NHL. K sobote 25. mája bolo na súpiskách 119 hokejistov z NHL. To je veľmi dobré číslo a zároveň znak, že hráči z profiligy na majstrovstvá sveta radi chodia. To je pre nás veľmi dôležité poznanie," povedal Fasel. Na druhej strane sa zrodilo množstvo jednoznačných výsledkov, najmä Taliani, Rakúšania a Briti dostávali debakle. Zrodilo sa iba málo prekvapujúcich výsledkov. Akoby sa výkonnostný rozdiel medzi hokejovými gigantmi a menej hokejovo vyspelými krajinami ešte viac prehĺbil. Preto logicky zaznievali otázky, či nie je 16 tímov na šampionáte priveľa. "Myslím si, že ideálny formát by bol s 12 mužstvami, no ťažko sa to zmení," naznačil Fasel, že rozhodnutie nie je iba na ňom. Prípadnú zmenu formátu by musel odsúhlasiť Kongres IIHF, v ktorom majú zastúpenie aj menej vyspelé hokejové krajiny. "Som šťastný, že Taliani a Briti zostávajú medzi elitou. Obe krajiny vedeli, že to je pre nich o jednom zápase. Prvýkrát po dlhom čase sa obaja nováčikovia zachránili v elitnej kategórii. O rok sa v nej objavia Kazachstan a Bielorusko, od ktorých môžeme očakávať tesnejšie výsledky. Ale môžem povedať, že Británia ukázala veľký potenciál pre rozvoj ľadového hokeja."



Fasel sa vyjadril aj k možnej účasti hráčov z NHL na ZOH 2022 v Pekingu. "V piatok som krátko hovoril so šéfom exekutívy NHLPA Donom Fehrom. Veľa bude záležať od znenia novej kolektívnej zmluvy medzi vedením NHL a hráčskou asociáciou. Pre nás by bolo najlepšie, ak by o novej zmluve začali rokovať v čo najskoršom termíne a aby jej súčasťou bola aj participácia NHL na olympiáde. Viem, že (komisár NHL) Gary Bettman neznáša dedlajny, no my potrebujeme vedieť najneskorší možný termín ohľadne účasti NHL na ZOH, napríklad september 2020, aby sme vedeli pripraviť hokejový turnaj v dostatočnom predstihu. Samozrejme, IIHF má 100-percentný záujem, aby hokejisti z NHL hrali v Pekingu. Mali by sme ukazovať náš produkt na čo najvyššej úrovni. Som šťastný, že na majstrovstvá sveta prišlo toľko hráčov z NHL. Nie sú tu kvôli peniazom - z finančného hľadiska im stačí iba zaplatiť poistky - ale aby reprezentovali svoje krajiny a zakončili sezónu v pozitívnom duchu."



Kým slovenskí hokejisti si ako deviaty tím svetového rebríčka budú musieť vybojovať účasť na ZOH 2022 v kvalifikácii, domáca Čína má miestenku istú. "Čína bude mať v ženskom hokejovom turnaji súťaživý tím, v mužskom až taký nie. Pre nás je to však ideálna príležitosť promovať hokej v Ázii. Je veľký potenciál, aby sme tento šport v Ázii rozvinuli." Šéf IIHF takisto vyjadril svoj negatívny názor k videorozhodcom. Podľa neho by sa malo o jednotlivých situáciách rozhodovať na ľadovej ploche, nie vo videomiestnostiach. "Teraz majú tréneri možnosť na základe coach's challenge zrevidovať výrok rozhodcov napríklad v dôsledku ofsajdov. Mali by sme začať prehodnocovať aj fauly, ako niektorí žiadajú? Treba si dať pozor, aby sme neotvorili Pandorinu skrinku. Ak začneme meniť všetky verdikty na ľade, tak zabijeme hokej. Ja sa prikláňam k tomu, aby rozhodovali arbitri, lebo oni majú cit pre hru."



Fasel sa budúci rok nebude uchádzať o znovuzvolenie do funkcie šéfa IIHF. "Po 26 rokoch je mojou povinnosťou odísť. Budúci rok budem mať 70 rokov. Určite zostanem pri hokeji, no je čas odísť z tejto funkcie," dodal.