R. Fasel: Slováci nemajú s organizáciou hokejových MS žiadne problémy

Bratislava 12. mája (TASR) - Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel vyslovil spokojnosť s doterajším priebehom MS. Svetový šampionát v Bratislave a Košiciach je podľa neho výnimočný vzhľadom na nezvyčajne vysokú účasť hráčov zo zámorskej NHL.



IIHF zatiaľ nemá žiadne výhrady smerom k práci usporiadateľov. "Nezaregistroval som žiadne problémy týkajúce sa organizácie šampionátu. Slovensko je hokejová krajina, nedá sa to porovnať s vlaňajšími majstrovstvami sveta v Dánsku. Ak šampionát zavíta do krajín ako sú Česko, Slovensko, Rusko, Fínsko či Švédsko, nikdy nie sú problémy," vyjadril sa šéf IIHF.



Organizátori sa rozhodli v základnej fáze umiestniť slovenský tím do Košíc a s odstupom času to Fasel hodnotí ako vydarený ťah. "V prvom momente sa to dalo nazvať ako riskantný krok, keďže košická aréna nie je až taká veľká. No teraz vidíme, že dva tímy majú domáce prostredie a zaplnili obe haly - Česi v Bratislave a Slováci v Košiciach. Ich prvé dve stretnutia boli vypredané," podotkol Fasel.



Švajčiarsky funkcionár sa vyjadril aj k zmene formátu semifinále, ktorú si tesne pred štartom MS odsúhlasili zástupcovia jednotlivých tímov. Po novom sa v semifinále stretne najvyššie nasadený postupujúci tím s najnižšie nasadeným a zvyšná dvojica spolu. Bude sa teda hrať systémom, aký fanúšikovia poznajú z ligových súťaží. "Rozhodnutie zmeniť formát iniciovali účastníci šampionátu. Po zmene volali najmä top tímy," uviedol Fasel pre tass.com. Na direktoriáte takisto rozhodli o zrušení nájazdového rozstrelu vo finále. V prípadnom predĺžení sa bude po novom hrať s tromi hráčmi na oboch stranách až do momentu, kým jedno z mužstiev nestrelí víťazný gól. Nájazdy vo finále rozhodli o uplynulých dvoch tituloch pre Švédsko. Najmä Kanaďanom, ktorí takýmto spôsobom prehrali finále v Kolíne nad Rýnom v roku 2017, sa nepozdávalo, že o držiteľovi zlata má rozhodnúť rozstrel. "Tímy neradi prehrávajú na nájazdy, aj keď mne sa páčia. Túžba zrušiť ich vzišla od viacerých národných federácií, ako i komisií IIHF. Nemyslím si, že predĺženie vo formáte 3 na 3 bude trvať dlho."



Fasela teší množstvo hráčov svetovej extratriedy, ktorí prišli na Slovensko reprezentovať svoje krajiny. "Tento turnaj môžeme nazvať výnimočným. Som rád, že na šampionát prišlo také obrovské množstvo hokejistov z NHL. K piatku bolo v kádroch 106 hráčov z profiligy, v porovnaní vlani v Dánsku v tom istom čase 97," poznamenal šéf IIHF. "Fakt, že hráči z NHL sem chcú prísť, je, myslím si, dobrý signál. Fanúšikovia si užívajú zápasy a atmosféru. Pre IIHF je to znamenie, že robíme svoju prácu dobre," konštatoval 69-ročný Fasel.



Skúseného funkcionára, ktorý v máji 2020 po 26 rokoch skončí na čele IIHF, prekvapili výsledky v úvode MS - najmä prehra Švédska s Českom (2:5) a Američanov s domácim tímom (1:4). "Bol som osobne prítomný na zápase Slovenska s USA. Ešte po prvej tretine to vyzeralo, že Američania ten zápas vyhrajú. Z hokejového hľadiska je to skvelé, že neviete dopredu predpovedať, ako sa stretnutia skončia. Ani teraz sa nedá jednoznačne povedať, kto bude hrať vo finále, čo je dobré pre fanúšikov," dodal.