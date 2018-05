Rafael Nadal smúti pre odchod Zidanea z Realu: Verím, že sa raz vráti

Svetoznámy tenista je veľkým fanúšikom bieleho baletu.

Paríž 31. mája (TASR) - Tenista Rafael Nadal je smutný z toho, že tréner Zinedine Zidane odišiel z pozície trénera futbalistov Realu Madrid. Španiel je dlhoročný fanúšik "bieleho baletu".



"Bolo to prekvapenie pre všetkých. Zidane je veľká osobnosť a je ťažké zmieriť sa s jeho odchodom. Je to fantastický tréner a veľmi dobrý človek, ktorý podľa mňa predstavuje tie najlepšie hodnoty. Ďakujem mu za všetko, čo urobil pre Real a verím, že sa raz vráti," citovala agentúra DPA svetovú tenisovú jednotku.



Nadal bojuje v týchto dňoch o svoj jedenásty triumf na antukovom grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo Francúzsku sa prebojoval vo štvrtok do 3. kola po hladkom víťazstve 6:2, 6:1, 6:1 nad Guidom Pellom z Argentíny.