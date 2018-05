Rumuni prišli o MS 2019 v ragby za porušenie pravidiel

Základné skupiny na MS 2019 v Japonsku:



A-skupina: Írsko, Škótsko, Japonsko, Rusko, víťaz play off

B-skupina: Nový Zéland, JAR, postupujúci z africkej kvalifikácie, víťaz repasáže

C-skupina: Anglicko, Francúzsko, Argentína, USA, Tonga

D-skupina: Austrália, Wales, Gruzínsko, Fidži, Uruguaj

Dublin 15. mája (TASR) - Medzinárodná ragbyová federácia (IRB) diskvalifikovala z účasti na MS 2019 výber Rumunska. Jeho miesto zaujme Rusko.V utorok o tom informovala agentúra AP s tým, že Rumuni porušili pravidlá pri nasadzovaní hráčov v kvalifikačných zápasoch druholigových ME, ktoré boli súčasne kvalifikáciou na svetový šampionát v Japonsku v roku 2019. Pravidlá tiež porušili Španieli a Belgičania.IRB tak rozhodla, že vinníci stratia získané body a Rusko bude hrať na MS druhýkrát v histórii. V A-skupine šampionátu sa tak stretne s Írskom, Škótskom, Japonskom a víťazom play off. V play off nebude účinkovať Španielsko, ale na jeho úkor Nemecko. To sa stretne s Portugalskom 9. júna a víťaz tohto zápasu bude čeliť Samoe o miestenku na prestížnom turnaji.Šampionát sa bude konať od 20. septembra do 2. novembra 2019 v dvanástich japonských mestách. Momentálne je známych 17 účastníkov, pribudne ešte jeden zástupca Afriky a víťazi play off a repasáže.