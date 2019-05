Rakúsko vzdorovalo Lotyšsku dve tretiny, zápas rozhodoval aj Slovák

B-skupina (Bratislava):



Lotyšsko - Rakúsko 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)



Góly: 16. Balcers (Darzinš, Freibergs), 41. Darzinš (Balcers, Blugers), 45. Abols (Balcers, Keninš), 48. Meija (Cibulskis, Blugers), 56. Keninš (Balcers) – 15. M. Raffl (Pallestrang, Herburger), 56. Herburger (Hofer, Zwerger). Rozhodovali: Gofman (Rus.), STANO (SR) – Dalton (Nem.), Kaderli (Švaj.), vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše: Peter (Rak.) 5+DKZ za nedovolené bránenie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1, 8917 divákov.



Lotyšsko: Gudlevskis – Galvinš, Cibulskis, Freibergs, Sotnieks, Kulda, Balinskis, Zile – Rob. Bukarts, Abols, Dzierkals – Darzinš, Blugers, Balcers – Keninš, Meija, Gegeris – Rih. Bukarts, Batna, Indrašis - Marenis



Rakúsko: Kickert – Pallestrang, Heinrich, Schumnig, Unterweger, Schlacher, Wolf, Peter, Strong – M. Raffl, Herburger, Schneider – Ganahl, Komarek, T. Raffl – Hofer, Hundertpfund, Zwerger – Haudum, Rauchenwald, Obrist



Hlasy po zápase /TASR/:



Rudolfs Balcers, útočník Lotyšska (v zápase 1+3): "V prvých dvoch tretinách to bol tvrdý boj, pre Rakúšanov však bolo ťažké hrať v takom tempe a tak agresívne celých 60 minút. Držali sme sa herného plánu a v tretej tretine využili ponúknuté príležitosti. Som rád, že sa mi podarilo skórovať, v závere sme predviedli niekoľko pekných akcií. Bol to prvý zápas na turnaji, trochu sme si to tu 'okukali', v ďalších stretnutiach sa chceme zlepšovať."



Michael Raffl, autor prvého gólu Rakúska: "Inkasovali sme príliš veľa vylúčení, hrali sme aj päťminútové oslabenie. Snažili sme sa súpera držať natesno, náš brankár chytal fantasticky a dve tretiny nás držal v hre. Proti Lotyšsku sme si nemohli želať viac, ako po 40 minútach hrať nerozhodne 1:1. Žiaľ, malé chyby nás stáli zápas. Lotyši ukázali, že majú dobrý tím a vo svojom strede niekoľko šikovných hráčov, ktorí vedia zakončiť. Pre nás zostáva hlavným cieľom záchrana medzi elitou."

Tabuľka B-skupiny:



1. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 9:0 3



2. Česko 1 1 0 0 0 5:2 3



Rusko 1 1 0 0 0 5:2 3



Lotyšsko 1 1 0 0 0 5:2 3



--------------------------------------



5. Nórsko 1 0 0 0 1 2:5 0



Švédsko 1 0 0 0 1 2:5 0



Rakúsko 1 0 0 0 1 2:5 0



8. Taliansko 1 0 0 0 1 0:9 0

Bratislava 11. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska zdolali vo svojom prvom stretnutí v bratislavskej B-skupine MS Rakúsko 5:2. Zverenci trénera Boba Hartleyho mali v sobotňajšom dueli od úvodu herne navrch, no ich víťazstvo sa nerodilo ľahko a odpor srdnato bojujúceho súpera zlomili až v tretej tretine. Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Peter Stano.Lotyši najbližšie nastúpia v skupine v nedeľu o 20.15 h proti Švajčiarsku, Rakúšanov čaká už o 12.15 h súboj s horúcim kandidátom na titul Ruskom.Hra sa v úvode prelievala z jednej strany na druhú, veľké šance diváci dlho nevideli, prvú až v 9. minúte, keď Rih. Bukarts opečiatkoval ľavú žrď Kickertovej bránky. Rakúšania síce menej držali puk na hokejkách, ale vedeli byť vpredu nebezpeční. V 15. minúte ich v päťminútovom oslabení poslal do vedenia bekhendovým zakončením Michael Raffl. Odpoveď Lotyšov nenechala na seba dlho čakať, už o 42 sekúnd vyrovnal v presilovke Balcers. Hráči v bordových dresoch herne dominovali, boli strelecky aktívnejší, no pozorne brániaci súper ich nepúšťal do dorážok. A dokonca bol blízko k druhému gólu, Rauchenwald a Komarek však v koncovke neuspeli. Na opačnej strane opäť zazvonila žrď, tentoraz po dravom prieniku Meiju.Rakúšania vzdorovali favoritovi až do 3. tretiny. V nej najprv po prihrávke Balcersa parádne trafil Darzinš, následne vypustil ďalšiu výstavnú strelu Abols a štvrtý gólový úder zasadil otrasenému protivníkovi Meija. Rakúšania dokázali už len znížiť zásluhou Herburgera, záverečné slovo mal Keninš.