Rakúsky futbalista Wolf si zlomil členok, v Lipsku sú šokovaní

Lipsko 18. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub RB Lipsko sa musí v úvode budúcej sezóny zaobísť bez čerstvej posily Hannesa Wolfa. Rakúsky futbalový reprezentant si v pondelok na majstrovstvách Európy do 21 rokov v zápase so Srbskom (2:0) zlomil členok.



Devätnásťročný stredopoliar najskôr v 37. minúte strelil úvodný gól duelu, v 78. minúte však musel pre zranenie striedať. Vyšetrenie odhalilo zlomený členok. "Diagnóza nás šokovala," citovala agentúra DPA vyhlásenie klubu.



Wolf prestúpil do Lipska zo Slazburgu, oficiálne sa pripojí k tímu 1. júla.