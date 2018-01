Ramos po vypadnutí Realu zo Španielskeho pohára: Prežívame ťažké časy

Obranca Carvajal priznal, že Real už bojuje iba na jednom fronte.

Madrid 25. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid čelia po nečakanom vypadnutí vo štvrťfinále Španielskeho pohára s Leganes ostrej kritike. Španielske médiá píšu o najabsurdnejšom zápase pod vedením Zinedina Zidana, kapitán Sergio Ramos nabáda fanúšikov k trpezlivosti.



"Biely balet" nastúpil iba s tromi hráčmi základnej jedenástky. Okrem brankára Keylora Navasa nehrali ani Cristian Ronaldo, Marcelo, Dani Carvajal, Luka Modrič, Toni Kroos, Casemiro a Gareth Bale. Carvajal s Modričom v závere striedali. Aj keď mal počas celého stretnutia viac loptu na kopačkách i viac šancí, na postup to nestačilo. Hostia sa ujali vedenia v 31. minúte zásluhou Javiera Erasa, ktorý sa presadil po chybe domácej obrany. Na jeho gól odpovedal krátko po zmene strán Karim Benzema, ale v 55. minúte stanovil konečné skóre hlavou brazílsky stredopoliar Gabriel.



"Vypadnutie z pohára je našim zlyhaním. Prežívame ťažké časy, ale musíme držať spolu a naši fanúšikovia musia byť trpezliví. Nemôžeme zahodiť za hlavu zvyšok sezóny. Pred nami je Liga majstrov a osemfinálové stretnutia s Parížom St. Germain," povedal Ramos pre denník Marca. Realu sa nedarí ani v La Lige, na lídra tabuľky FC Barcelona stráca už 19 bodov. Čoraz viac sa ozývajú hlasy o konci Zidana na trénerskej lavičke. "Nesiem za tento výsledok zodpovednosť, bol to pre nás všetkých ťažký večer. Musím nájsť efektívnejšie riešenia," vyhlásil francúzsky kouč. "My hráči sme prví, ktorí stoja za trénerom," dodal Ramos.



Obranca Carvajal priznal, že Real už bojuje iba na jednom fronte. "Musíme si dať dolu ružové okuliare. Zostala nám už iba Liga majstrov. Sme v ťažkej situácii, ale to by nás malo motivovať k tomu, aby sme na sebe začali ešte viac pracovať." Úvodný zápas v najprestížnejšej klubovej súťaži medzi Realom a PSG je na programe 14. februára v španielskej metropole.



Hráči Leganes si postup do semifinále pohára užili, ich tréner Asier Garitano však krotil optimizmus. "Nemyslím si, že tento postup je náš najväčší úspech. Ale vyhrať nad Realom na jeho ihrisku je veľmi ťažké. Istotu máte až vtedy, keď rozhodca zapíska koniec, lebo inak je možné všetko."