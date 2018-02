Ramsay postaví v prvom zápase do brány olympijského debutanta

Prvé vystúpenie slovenského tímu na ZOH je na programe v stredu 14. februára o 13.10 SEČ.

Pjongčang 12. februára (TASR) - V prvom zápase slovenských hokejistov na ZOH v Pjongčangu proti tímu Olympijských športovcov z Ruska nastúpi v bránke Branislav Konrád. Na zápasovú súpisku sa pravdepodobne nezmestia útočníci Matúš Sukeľ a Marek Hovorka. Tréner SR Craig Ramsay to uviedol pre RTVS.



"Vďaka výkonom v prípravných zápasoch a po dvoch vychytaných nulách si svoju šancu zaslúži," uviedol Ramsay na adresu Konráda pre RTVS. Pre 30-ročného brankára to bude olympijský debut. Na ten svoj si útočníci Sukeľ a Hovorka budú musieť počkať a prvý zápas svojho tímu v Pjongčangu by mali sledovať iba z tribúny. Prvé vystúpenie slovenského tímu na ZOH je na programe v stredu 14. februára o 13.10 SEČ.