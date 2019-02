Ramsay po výhre na MS 2019: Nesmieme zabudnúť, ako sme to dosiahli

Na Kaufland Cupe dal realizačný tím šancu viacerým mladým hráčom i takým, ktorí toho v národnom drese zatiaľ príliš neodohrali.

Bratislava 9. februára (TASR) - Tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay bol po domácom turnaji Kaufland Cup spokojný. Jeho zverenci vyhrali oba zápasy a tak aj celý turnaj. Kanadského odborníka potešilo najmä dominantné víťazstvo nad Olympijským tímom Ruska 5:1, no upozornil, že sa treba stále posúvať ďalej.



Prvý duel s Bieloruskom jeho zverencom nevyšiel úplne podľa predstáv a najmä v úvode mali s rýchlym súperom problémy. Postupne však začali plniť taktické pokyny a nakoniec triumfovali po nájazdoch. V sobotu proti Rusom do bodky splnili to, čo od nich kouč chcel a zaslúžene oslavovali. "Potešilo ma víťazstvo na turnaji. Opäť nám veľmi dobre zachytali brankári. Bielorusi na nás v prvom zápase vybehli, prekvapili nás, ale postupne sme začali robiť veci, ktoré potrebujeme, aby sme uspeli. Dnes sme odštartovali veľmi dobrým forčekingom a dobrú robotu sme odviedli aj pri bekčekingu. Dostávali sme ich pod tlak, nútili ich strácať puky a prechádzali sme do protiútoku. Navyše sme premenili dosť našich šancí."



Herný štýl i výkon proti zbornej bol taký, aký si Ramsay predstavuje. Dobré korčuľovanie a napádanie, dôraz v osobných súbojoch a jednoduchý, no účinný prechod do útoku. "Hráčom som povedal, že majú byť hrdí na to čo dokázali, ale upozornil som ich, že si musia pamätať, ako to dokázali. Nikdy totiž nie ste úplne spokojný. Vždy keď spravíte nejaký krok vyššie, vždy je ďalší, ktorý treba urobiť. Vždy, keď sa posuniete, dá sa posunúť ešte ďalej," zdôraznil kormidelník, ktorý po zápase vyzdvihol tímovú hru celej zostavy. "Nie je to o tom, že prejdete cez hráča a dáte gól, ale o tom, že sa navzájom podporujete ako spoluhráči. Keď hráme všetci piati spolu, sme celkom dobrí. A pri tom musia hráči pamätať na všetky veci, ktoré robia rozdiel v dlhodobom meradle."



Na Kaufland Cupe dal realizačný tím šancu viacerým mladým hráčom i takým, ktorí toho v národnom drese zatiaľ príliš neodohrali. Spoľahlivo zahrali obrancovia, tradične sa darilo brankárom, v útoku sa opäť presadili Samuel Buček, Radovan Puliš, góly dali aj Matej Paulovič, či Róbert Lantoši a zaujali aj ďalší. Trénerovi sa tak načrtli ďalšie možnosti do kádra pre domáce MS. "Veľmi ma potešili všetci hráči. To je jedna z najlepších vecí, videli sme veľa nových chalanov a hrali dobre. Všetci dostanú šancu, no bude to tvrdý boj o miesta na šampionát," dodal.