Ramsay po zápase so Švédskom: Výborný bekčeking a protiútoky

Kodaň 12. mája (TASR) - Napriek tesnej prehre v predĺžení nešetril chválou na svojich zverencov. Tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay označil výkon proti majstrom sveta zo Švédska za najlepší na turnaji a potešilo ho, že po prvej tretine to jeho tím "nezabalil".



V nej mali navrch severania. Slováci sa síce ujali vedenia, no Švédi potom otočili a tretinu vyhrali 2:1 a na strely jednoznačne 21:8. "Myslím si, že sme hrali dobre. Bol to veľmi silný výkon od celého tímu. Zvládli sme veci, ktoré sme chceli robiť. Švédi majú veľmi talentovaný tím, dali dva rýchle góly, mohli sme sa rozsypať, ale my sme tvrdo bojovali. Bol to náš najlepší zápas na turnaji," pochvaľoval si hlavný kormidelník.



Jeho zverenci plnili pokyny a dodržali stanovenú taktiku celých 60 minút. "Dodržiavali sme drobné veci, vďaka ktorým sme sa dostávali do šancí. Najlepšie bolo, že sme výborne bekčekovali, nedali sme im toľko času v našom obrannom pásme, na aký sú asi zvyknutí. Vybojovali sme množstvo súbojov, vytvorili sme si dosť šancí a dali sme góly. Odviedli sme skvelú prácu v strednom pásme a pri protiútokoch," uviedol.



Slováci po prvej prestávke vyrovnali hru a dokonca vo zvyšnom priebehu zápasu svojho súpera prestrieľali 20:12. "Veľa sa o tom rozprávame, o streľbe, o dorážkach a o tom, že sa musíme tlačiť pred bránku. Čím viac strieľame, tým máme väčšiu šancu dať góly. Musíme hrať jednoducho, dostať puk do útočnej tretiny, strieľať a chodiť na dorážky."



Ramsay po zápase vyzdvihol výkon Mareka Ďalogu, ktorý hral výborne v obrane a predviedol aj niekoľko nebezpečných ofenzívnych výpadov. Najlepšie mu vyšiel ten z 37. minúty, keď v oslabení znížil na 2:3. "Vždy patrí k najrýchlejším hráčom na ľade. Netrénoval som veľa hráčov, ktorí by vedeli korčuľovať tak ako on. Je to výborný hokejista, ktorý je dobrý v obrane a dokáže si vytvoriť šance aj v útoku. Pre súperov je hrozba a keď sa rozbehne, boja sa ho. Má veľký potenciál."



Pochvalu dostal aj brankár Patrik Rybár: "Patrik prešiel testom. Mladý brankár bol proti takémuto silnému tímu skvelý a dal nám šancu na výhru. Čo viac od neho môžeme chcieť?" dodal Ramsay.