Rančík sa rozlúčil s kariérou: Už bol čas povedať si koniec

Vizitka Radoslava Rančíka:



dátum narodenia: 6. októbra 1979 v Košiciach



pozícia: krídlo/pivot



Hráčska kariéra: BK Inter Bratislava (2015 – 2018), ČEZ Basketball Nymburk (2012 – 2015), BK Inter Bratislava (2012), BC Azovmaš Mariupol (2011 - 12), Galatasaray Istanbul (2009 – 2011), Benetton Treviso (2008 - 2009), ČEZ Basketball Nymburk (2005 – 2008), ALM Évreux Basket (2004 - 2005), Chalons-en-Champagne (2003 - 2004), Paris Basket Racing (2003), JL Bourg-en-Bresse (2003), CSP Limoges (2003), Istra Pula (2002- 2003)



Najväčšie úspechy: 1x majster Slovenska (2017), 6x majster Česka (2006 – 2008, 2013 – 2015), 1x víťaz Slovenského pohára (2016), 4x víťaz Českého pohára (2007 – 2008, 2013 – 2014), 8x Basketbalista roka (2007 – 2009, 2013 – 2017)

Bratislava 21. októbra (TASR) - Počas leta nevedel, kde a či vôbec bude pokračovať vo svojej basketbalovej kariére. Do nového ročníka Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) napokon nezasiahol, v októbri sa totiž 39-ročný pivot Radoslav Rančík rozhodol, že ukončí svoju bohatú hráčsku kariéru. Pred nedeľňajším ligovým zápasom Interu Bratislava s MBK Rieker Com-Therm Komárno sa oficiálne rozlúčil s viac ako 20-ročným pôsobením pod deravými košmi.Rodák z Košíc odovzdával basketbalu všetko, čo sa odrazilo aj na jeho úspešnej kariére. Spolu s Martinom odišli v mladom veku do zámoria, zo strednej školy St. Louis Park sa dostal na univerzitu St. Cloud State.vyjadril sa ku koncu aktívnej kariéry Rančík.Svoju profesionálnu kariéru načal v chorvátskej Pule, následne pochodil väčšinu basketbalovej Európy. Vo Francúzsku si zahral za CSP Limoges, JL Bourg-en-Bresse, Paris Basket Racing, Chalons-en-Champagne a ALM Évreux Basket, v Taliansku pôsobil v Benettone Treviso, v Turecku hral za slávny Galatasaray Istanbul a legionársky chlebíček vyskúšal aj na neďalekej Ukrajine, kde pôsobil v BC Azovmaš Mariupol. Najdlhšie sa jeho meno spájalo s najlepším českým celkom – ČEZ Basketball Nymburk.zamyslel sa bývalý slovenský reprezentant.Na sklonku kariéry sa konečne predstavil aj na slovenských palubovkách, tri sezóny bol súčasťou Interu Bratislava. V jednom tíme si zahral s bratom. Pôsobenie v SBL je ovenčené úspechmi, v roku 2016 získal Slovenský pohár, sezónu na to majstrovský titul. Predchádzajúce leto sa po sedemročnej odmlke vrátil aj do reprezentačného tímu, v tíme trénera Ivana Rudeža hral predkvalifikáciu majstrovstiev sveta 2019. Ocenenie pre najlepšieho basketbalistu roka získal celkovo osemkrát (2007 – 2009, 2013 – 2017).