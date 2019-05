Raul bude trénovať béčko Realu Madrid a radiť prezidentovi Perezovi

Raul je odchovanec bieleho baletu pôsobil v ňom šestnásť rokov, posledných sedem bol kapitán.

Madrid 25. mája (TASR) - Bývalý španielsky futbalista Raul Gonzalez sa vráti do Realu Madrid v pozícií trénera B-mužstva a poradcu prezidenta klubu Florentina Perezea. Informovalo o tom periodikum Marca.



Raul je odchovanec "bieleho baletu" pôsobil v ňom šestnásť rokov, posledných sedem bol kapitán. Odohral celkovo 741 zápasov, v ktorých strelil 323 gólov. Trikrát získal titul v domácej súťaži a tri razy sa tešil z celkového triumfu v Lige majstrov.



Podľa španielskych médií Raulovo angažovanie do tímu Castilla je prvý krok k budúcemu prevzatiu "áčka". Rovnakou cestou prešiel aj Raulov bývalý spoluhráč Zinedine Zidane. Ten prišiel do B-tímu v 2014 a o dva roky neskôr sa posunul na lavičku Realu Madrid.