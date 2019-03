Reakcie osobností na skvelé výkony Kuzminovej a Vlhovej

Biatlonistka Anastasia Kuzminová dobyla zlato v šprinte na MS, pár hodín pred ňou lyžiarka Petra Vlhová vyhrala svoj tretí obrovský slalom Svetového pohára.

Östersund 8. marca (TASR) - Medzinárodný deň žien 2019 sa zapísal do dejín slovenského športu tými najväčšími písmenami. Slovenské reprezentantky dosiahli na obrovskom medzinárodnom fóre fantastické úspechy v dvoch významných a populárnych olympijských odvetviach. Biatlonistka Anastasia Kuzminová dobyla zlato v šprinte na MS, pár hodín pred ňou lyžiarka Petra Vlhová vyhrala svoj tretí obrovský slalom Svetového pohára.



ŠR TASR má v oboch dejiskách, teda vo švédskom Östersunde i v českom Špindlerovom Mlyne svojich vyslaných reportérov. Redakcia okrem živého spravodajstva z týchto zimných stredísk ponúka paralelne aj reakcie osobností na zlatý deň slovenského športu:



Matej Tóth, olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi: "Oba skvelé výkony som sledoval v priamom prenose v televízii a mám z toho veľkú radosť. Nasti som veľmi prial tento triumf, ktorý jej doteraz chýbal. Obe sú výnimočné športovkyne, ktoré dosiahli pre Slovensko veľké úspechy a môžeme byť na ne veľmi hrdí. Dosiahnuť takéto výnimočné výsledky v jeden deň je skutočne niečo výnimočné. Takéto momenty vždy dodávajú motiváciu aj mne. Špeciálne ak ide o Nastin úspech, keďže vekovo sme podobní a obe naše kariéry už smerujú ku koncu. Sám dobre viem, aké ťažké je niekedy hľadať motiváciu a sily, preto si veľmi vážim tento jej úspech, o to viac, že už je nejaký čas aj matkou."



Jozef Stümpel, bývalý slovenský hokejový reprezentant, majster sveta z Göteborgu 2002: "Som veľmi rád, že aspoň športovci nám robia radosť, keď už nie politici. Je to pre Slovensko skvelý deň. Dnes je medzinárodný deň žien, dievčatá si nemohli dať lepší darček."



Miroslav Šatan, slovenský hokejový reprezentant, majster sveta z Göteborgu 2002, víťaz Stanleyho pohára: "Veľmi sa teším z tohto úspechu spoločne s každým slovenským fanúšikom. Obom dievčatám gratulujem."



Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu: "Momentálne sa nachádzam v zahraničí, ale dnešné športové dianie som sledoval. Anastasia Kuzminová aj Petra Vlhová sú fantastické. Myslím si, že práve v takýto deň obe nemohli dať lepší darček nielen všetkým ženám, ale aj mužom na Slovensku. Práve ženy ako sú ony, môžu dokázať čokoľvek."



Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru: "Samozrejme, že som Nastine 'zlaté' preteky sledoval. Je to fantázia, čo dokázala. Nasťa je úžasný človek a športovec, veľmi sa s ňou teším z jej ďalšieho obrovského úspechu. Pred šampionátom som sa rozprával s jej manželom, hovoril mi, že je výborne pripravená. Jej triumf je o to cennejší a obdivuhodnejší, že ho dosiahla napriek chorobe. Potvrdila, že je veľká bojovníčka. Pokiaľ bude zdravotne v poriadku, nepochybujem o tom, že na tomto šampionáte ešte môže dosiahnuť prenikavý výsledok. Aj ďalšia naša úžasná športovkyňa Peťa Vlhová nám dnes spravila veľkú radosť. Nastupovala do pretekov s veľkým sebavedomím, ktoré z nej sršalo na trati. Potvrdila stúpajúcu formu. Prajem jej, aby jej vydržala do zajtra a potom aj na finále Svetového pohára. Obom dievčatám patrí veľká gratulácia."