Real aj bez Ronalda deklasoval Celtu, hráči zamotali Zidanovi hlavu

Dvoma gólmi sa prezentoval Bale, ďalšie pridali Isco, marocký obranca Hakimi, Kroos a jeden si dali hostia vlastný. V drese Celty odohral celý zápas slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.

Madrid 13. mája (TASR) - Futbalisti Realu Madrid aj bez Cristiana Ronalda deklasovali v sobotňajšom dueli predposledného 37. kola španielskej ligy na svojom štadióne Celtu Vigo 6:0. Dvoma gólmi sa prezentoval Gareth Bale, ďalšie pridali Isco, marocký obranca Achraf Hakimi, Toni Kroos a jeden si dali hostia vlastný. V drese Celty odohral celý zápas slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.



Real si zabezpečil tretiu priečku, ale skončí za mestským rivalom Atleticom, na ktoré stráca tri body. Atletico Madrid uspelo 1:0 na ihrisku Getafe. Celte patrí aktuálne 13. pozícia.



Kouč Realu Zinedine Zidane priznal, že ho pred blížiacim sa finále Ligy majstrov čaká ťažké rozhodovanie o tom, koho vynechať zo zostavy: "Máme pred sebou dôležitý zápas. Vždy je lepšie, keď máte k dispozícii všetkých hráčov. Problém nastáva vtedy, keď musíte rozhodnúť, kto nastúpi do zápasu a koho posadíte na lavičku náhradníkov. Dnes sme boli veľmi profesionálni, dali sme šesť gólov a hrali pekný futbal."



Nad všetkými vyčnieval Bale, ktorý strelil prvé dva góly Realu: "Dokázal, že je veľmi dobrý hráč. Bol skvelý vo všetkých aspektoch hry a som za to rád," povedal Zidane. Štyridsaťpäťročný Francúz sa tiež vyjadril k dohadom o snahe Realu získať v lete hviezdneho Brazílčana Neymara z Paríža SG: "Tím ako Real Madrid sa nedokáže vyhnúť špekuláciám o príchode najlepších hráčov, pretože každý top hráč má záujem hrať v našich farbách. Mám však pocit, že naši hráči sú nedocenení. Ja si ich však veľmi vážim za to, čo robia pre tím. V každom zápase odovzdajú všetko a presne takých hráčov si klub cení najviac."



Vo finále Ligy majstrov narazí Real Madrid 26. mája v Kyjeve na tím FC Liverpool.