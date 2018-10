Real Madrid je už 319 minút bez streleného gólu

Tvorca hry španielskeho tímu Luka Modrič tvrdí, že Real napriek rozpačitému štartu do novej sezóny nie je v kríze.

Moskva 3. októbra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid natiahli sériu bez streleného gólu už na 319 minút. Trojnásobný obhajca titulu v Lige majstrov v druhom vystúpení v skupinovej fáze nečakane prehral na pôde CSKA Moskva 0:1. Favorita šokoval po 65 sekundách Nikola Vlašič a "biely balet" sa z tohto úderu už nedokázal spamätať. Casemiro, Karim Benzema a Mariano Diaz trafili iba bránkovú konštrukciu a v piatej minúte nadstaveného času spálil tutovku Raphael Varane.



"V každom zápase si vypracujeme dostatok gólových šancí, no trápime sa v koncovke. Musíme veriť, že konečne prelomíme neúspešnú sériu a začneme strieľať góly. Vo futbale to tak niekedy chodí, že aj keď sa všemožne snažíte, nedosiahnete želaný výsledok. Pred dvomi týždňami proti AS Rím sme podali brilantný výkon. Teraz sme takmer celý zápas dobýjali moskovskú bránku, no nie a nie to tam padnúť," uviedol pre uefa.com tréner Realu Julien Lopetegui, ktorý dal prvýkrát šancu obrancovi Sergiovi Reguilonovi.



Tvorca hry španielskeho tímu Luka Modrič tvrdí, že Real napriek rozpačitému štartu do novej sezóny nie je v kríze. "Nenazýval by som to krízou, len nepodávame také výkony, aké by sme mali. Nepochybujem o tom, že preklenieme ťažké obdobie a čoskoro sa vrátime na víťaznú cestu. Zápas s CSKA potvrdil, že každý tím v skupinovej fáze Ligy majstrov má svoju kvalitu. Domáci ukázali, že majú veľmi dobre organizovanú obranu, dokázali využiť hneď prvú šancu a tesný náskok ubránili."



V tábore CSKA zavládla po zisku cenného skalpu eufória. "Zahrať si proti Realu je sen každého futbalistu. Pre mňa osobne to bol doposiaľ najväčší zápas v kariére. Vedeli sme, že Real je najlepší tím na svete, no boli sme presvedčení o tom, že ho môžeme zdolať. Náš triumf považujem za zaslúžený. Neviem, či predstavitelia Evertonu teraz ľutujú, že ma v lete pustili na hosťovanie. V Evertone som nedostával šancu, preto som prišiel do CSKA a v Moskve som veľmi spokojný. Je skvelé, že mám možnosť hrať duely Ligy majstrov," nadchýnal sa Vlašič.



Tréner CSKA Viktor Gončarenko prezradil recept na to, ako sa dá uspieť proti európskemu gigantovi. "Musíte tvrdo pracovať, veriť v schopnosti hráčov, využiť príležitosti na strelenie gólu a mať na svojej strane tisíce verných fanúšikov. V utorok večer všetko do seba zapadlo a zrodilo sa mimoriadne cenné víťazstvo tímu, ktorý je na mape Lige majstrov v podstate nový, nad veľkým európskym šampiónom."