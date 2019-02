Real Madrid predstihol Atletico, ktoré prehralo druhý zápas za sebou

Real dosiahol piate ligové víťazstvo za sebou.

Madrid 10. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v sobotňajšom zápase 23. kola španielskej ligy na pôde mestského rivala Atletica 3:1. Víťazstvom sa dostali na druhé miesto tabuľky o bod práve pred Atletico, ktorému uštedrili prvú domácu prehru v tejto sezóne najvyššej súťaže.



Real dosiahol piate ligové víťazstvo za sebou. "Splnili sme náš predzápasový cieľ. Dostali sme sa na druhé miesto tabuľky a priblížili sme sa k FC Barcelona," povedal kapitán Realu Sergio Ramos a dodal: "Liga ešte nie je na konci. Stále sa hrá o mnoho bodov. Budeme bojovať do konca a snažiť sa čo najviac sťažiť Barcelone cestu k titulu."



V madridskom derby sa do vedenia dostal Real v 16. minúte, keď sa v šestnástke po rohovom kope dostal k lopte Casemiro a z blízkosti prekonal brankára Jana Oblaka - 0:1. V 25. minúte duelu prvýkrát rozhodcovia použili systém VAR. Vyrovnanie Antoinea Griezmanna, ktorého presnou prihrávkou poslal do úniku Angel Correa, najskôr pre ofsajd neuznali, no po následnej konzultácii svoje rozhodnutie zmenili - 1:1. Na konci prvého polčasu sa do vedenia dostal opäť Real. Po faule Joseho Gimeneza na Viniciusa Juniora nariadil španielsky arbiter Javier Fernandez pokutový kop a Ramos sa nemýlil - 1:2. Vyrovnávajúci gól Atletica rozhodcovia v 54. minúte zápasu neuznali, keď systém VAR potvrdil postavenie Alvara Moratu mimo hry. V 74. minúte zvýšil vedenie Realu krížnou strelou Gareth Bale - 1:3. Od 80. minúty Atletico dohrávalo bez vylúčeného Thomasa Parteya.



"Musíte odohrať bezchybný zápas, aby ste tu vyhrali. Nám sa to v sobotu podarilo," povedal kouč hostí Santiago Solari podľa agentúry AP.



Real Madrid sa nachádza na druhej priečke La Ligy s mankom 5 bodov na FC Barcelona, líder súťaže má však zápas k dobru. Atletico Madrid prehrou kleslo na tretiu priečku, o bod práve za Real. Zverenci Diega Simeoneho utrpeli druhú ligovú prehru za sebou, keď v predchádzajúcom kole nestačili na Betis Sevilla (0:1), dovtedy nevyšli bodovo naprázdno od tretieho kola.