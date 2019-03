Real prelomil čiernu sériu, nad Solariho budúcnosťou však visí otáznik

Päť dni po vypadnutí v osemfinále Ligy majstrov Real herne neoslnil ani na pôde nováčika najvyššej španielskej súťaže a v prvom polčase mohol inkasovať štyrikrát.

Valladolid 11. marca (TASR) - Futbalisti Realu Madrid prelomili sériu neúspešných výsledkov a v nedeľňajšom dueli La Ligy zvíťazili na pôde Valladolidu 4:1. Nad budúcnosťou trénera Santiaga Solariho však naďalej visí otáznik. Päť dni po vypadnutí v osemfinále Ligy majstrov Real herne neoslnil ani na pôde nováčika najvyššej španielskej súťaže a v prvom polčase mohol inkasovať štyrikrát.



Rubec Alcaraz však nepremenil penaltu, gól Sergiho Guardiolu rozhodca neuznal po konzultácii s VAR a ďalšia strela útočníka Valladolidu skončila na žrdi. Domáci sa síce na konci prvého polčasu ujali vedenia, no Raphael Varane bleskovo vyrovnal a v druhom dejstve Real zasadil súperovi ďalšie tri údery. Dvakrát sa presadil Karim Benzema, skóre uzavrel Luka Modrič. Hostia dohrávali bez Casemira, ktorý videl prvú červenú kartu v profikariére.



Solari na pozápasovej tlačovej konferencii čelil viacerým otázkam týkajúcich sa jeho budúcnosti v klube. "Neviem vám teraz odpovedať na to, či to bol môj posledný zápas na lavičke Realu. V pondelok máme na programe tréning. Prežili sme náročný týždeň, nebolo ľahké otriasť sa po prehre 1:4 s Ajaxom Amsterdam. V úvodných 20 minútach zápasu vo Valladolide ako keby na nás doľahla ťarcha neúspechu v Lige majstrov, no v ďalšom priebehu stretnutia hráči ukázali profesionalizmus a tímového ducha," uviedol Solari pre akreditované médiá.



Kapitán Realu Sergio Ramos priznal, že nie je ľahké vymaniť sa z výsledkovej i hernej krízy. "Je to náročné pre každého, pre nás hráčov i pre celý realizačný tím. Prehry s Barcelonou v La Lige a Španielskom pohári i Ajaxom v Lige majstrov na nás zanechali stopy. Tréner Solari je v komplikovanej situácii, pretože veci nefungujú podľa našich predstáv. Verím však, že víťazstvo vo Valladolide bude pre nás povzbudením do zvyšku sezóny."