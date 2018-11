Real suverénny pri Solariho debute, upútal mladík Vinicius Junior

Šestnásťfinálová odveta v Madride sa bude hrať 5. decembra.

Melilla 1. novembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid uspeli v prvom zápase pod taktovkou Santiaga Solariho. Pod vedením doterajšieho trénera B-tímu vyhrali v stredajšom dueli Španielskeho pohára na pôde treťoligovej Melilly suverénne 4:0. Šestnásťfinálová odveta v Madride sa bude hrať 5. decembra.



Solari v pondelok dočasne nahradil na lavičke Julena Lopeteguiho, ktorého vedenie úradujúceho víťaza Ligy majstrov odvolalo po debakli 1:5 v El Clasicu. Argentínsky kouč nechal v pohárovom stretnutí odpočívať viacero opôr, zo skúsených hráčov nastúpili v základe iba brankár Keylor Navas, kapitán Sergio Ramos a útočník Karim Benzema. Aj v takmer B-zostave ale Real dominoval. V 28. minúte sa strelecky presadil Benzema po pase obrancu Alvara Odriozolu, pre francúzskeho zakončovateľa to bol šiesty gól v sezóne vo všetkých súťažiach. Náskok zvýšil zo záverečnej akcie prvého polčasu presným volejom Marco Asensio, ktorému pripravil palebnú pozíciu mladík Vinicius Junior. Ten prihral v 79. minúte aj na gól Odriozolu, jeho prvý v drese "bieleho baletu". Skóre uzavrel v nadstavenom čase striedajúci Cristo Gonzalez. Výška skóre ako i predvedená hra nového kormidelníka potešila. "Som šťastný, pretože mužstvo tvrdo pracovalo a ukázalo charakter. Hráči ukázali správny prístup," citovala Solariho agentúra AP.



Zápas sa hral v Melille, v malej španielskej enkláve na africkom kontinente. Svojím výkonom upútal najmä 18-ročný Brazílčan Vinicius Junior, ktorého Lopetegui doposiaľ využíval na ihrisku iba minimálne. Mladík, ktorý doteraz hrával zväčša za rezervný tím Realu, pripravil spoluhráčom dva presné zásahy a bol blízko aj k streleniu svojho premiérového gólu v A-tíme, jeho strelu v 72. minúte ale zastavilo brvno. Ďalšiu jeho šancu zneškodnil brankár Melilly Dani Barrio. "Je ešte veľmi mladý," povedal Solari na adresu Viniciusa Juniora. "Má len 18 rokov a iba nedávno priletel do novej krajiny, kde si zvyká na nový herný štýl a na nový svet, ktorý zažíva v Madride. Krok za krokom však bude v raste napredovať. O tom niet pochýb, všetci sme videli, aký talent v sebe ukrýva. Som rád, že ho mohol ukazovať celých 90 minút," dodal Solari pre agentúru dpa.



Real hľadá nástupcu za Lopeteguiho, podľa španielskych médií sú v hre tréner belgickej reprezentácie Roberto Martinez či bývalý kouč Juventusu, Chelsea a talianskeho národného tímu Antonio Conte. Ten sa mal ale podľa Sky Sports už vyjadriť, že súčasný projekt Realu nie je pre neho tým pravým. Vedenie španielskeho veľkoklubu takisto nevylučuje ani zotrvanie Solariho na lavičke. "My pracujeme tak, akoby mal byť Solari trénerom celý zvyšok sezóny. Klub dobre pozná, má skúsenosti. Samozrejme, my hráči nie sme tými, ktorí robia rozhodnutia, no určite je výborný tréner," vyjadril sa obranca Nacho Fernandez.