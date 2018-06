Reichel bude asistentom Říhu pri českej hokejovej reprezentácii

Štyridsaťšesťročný Reichel je trojnásobným majstrom sveta i olympijským víťazom 1998 z Nagana.

Praha 23. júna (TASR) - Asistentom trénera českej hokejovej reprezentácie Miloša Říhu bude Robert Reichel. Trénerom brankárov pri národnom tíme sa stal Zdeněk Orct. O ďalších dvoch asistentoch Říhu sa rozhodne do 6. augusta.



Informoval portál idnes.cz. Štyridsaťšesťročný Reichel je trojnásobným majstrom sveta i olympijským víťazom 1998 z Nagana. V zámorskej NHL obliekal dresy Calgary Flames, New York Islanders, Phoenixu Coyotes a Toronta Maple Leafs. Člen Siene slávy IIHF v profilige odohral 830 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 630 bodov (252+378), v play off nastúpil na ďalších 70 súbojov (8+23).



Niekdajší kouč bratislavského Slovana Říha podpísal s českým zväzom dvojročnú zmluvu, národný tím tak povedie na šampionátoch na Slovensku a vo Švajčiarsku. Stal sa nástupcom Josefa Jandača, ktorý zamieril do Magnitogorsku.