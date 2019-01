Rekordér Arne Kroták ukončil kariéru: Rekordy tešia, chýba mi titul

Z najvyššej hokejovej súťaže, v ktorej strávil prevažnú časť kariéry, sa vytratil počas sezóny 2017/2018. V sezóne 2018/2019 nastúpil na päť zápasov v drese druholigového Kežmarku.

Poprad 14. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Arne Kroták ukončil hráčsku kariéru. Držiteľ viacerých rekordov z najvyššej domácej súťaže sa tak rozhodol vo veku 46 rokov. Po uzavretí dlhovekej kariéry je najviac hrdý na sezóny v rodnom Poprade, mrzí ho iba absencia majstrovského titulu.



Z najvyššej hokejovej súťaže, v ktorej strávil prevažnú časť kariéry, sa vytratil počas sezóny 2017/2018. V sezóne 2018/2019 nastúpil na päť zápasov (bilancia 2 góly a 3 asistencie) v drese druholigového Kežmarku, viac však už nepridá. "Koniec kariéry je definitívny. Už neplánujem hrať súťažne. Toto rozhodnutie som prijal ešte koncom roka 2018. Na tréningu v Kežmarku som si zranil koleno, po liečení som sa ešte skúsil vrátiť. Odohral som jeden zápas, ale pokračovať sa už nedalo," prezradil Kroták pre TASR.



Do hokejového dôchodku tak odišiel ako 46-ročný. Jeho meno je spojené najmä s popradským hokejom, pôsobil však aj v Košiciach, francúzskom Nice a za sebou má aj krátke zastávky v Zlíne a Třinci. Vážne zdravotné problémy sa mu vyhýbali a aj vďaka tomu hral v najvyššej súťaži aj po štyridsiatke. "Som rád, že som mohol robiť to, čo ma baví. Vyhýbali sa mi zranenia a vďaka tomu som vytvoril viacero rekordných zápisov v lige. Smutný som však iba z toho, že sa mi nepodarilo dosiahnuť to, pre čo hrá každý hokejista - majstrovský titul," poznamenal.



Krotákovu jedinečnú hokejovú vizitku zdobí mnoho cenných zápisov, spomínaný titul majstra Slovenska medzi nimi chýba. Trikrát hral finále, ani raz však neuspel. "Najbližšie som bol k titulu asi v roku 2006. Vtedy sme sériu proti Žiline doviedli do rozhodujúceho siedmeho zápasu. V ňom sme po prvej tretine viedli 1:0, ale napokon sme prehrali 1:4 a celú sériu 3:4 na zápasy."



V domácej súťaži patril dve dekády k uznávaným postavám, reprezentačné pozvánky ho však dlhodobo obchádzali. Ako 18-ročný reprezentoval Československo na MS hráčov do 18 rokov, v slovenskom drese však neskôr odohral iba šesť zápasov. Strelil v nich dva góly. "V období, keď som vekovo prichádzal do úvahy pre reprezentáciu, sa hral iný hokej než teraz. Bolo to o dosť tvrdšie. V reprezentácii som vtedy absentoval najmä preto, že som nebol fyzicky pripravený na medzinárodný hokej," uviedol.



Kroták má za sebou kariéru, ktorú ťažko niekto prekoná. V najvyššej domácej súťaži vytvoril rekordy v počte odohraných zápasov i strelených gólov. V súčte základnej časti a play off v nej nastúpil celkovo na 1259 stretnutí, v ktorých strelil 520 gólov a získal 1135 kanadských bodov. "V prvom rade som hrdý na to, že som odohral 22 sezón v Poprade. Niekomu to možno vyznie zvláštne, no ja som rád, že som toľko sezón strávil v rodnom meste. A teší ma aj také množstvo odohraných zápasov i gólov," poznamenal.



Po aktívnej kariére chce naďalej ostať pri hokeji. Zdôraznil, že nie ako funkcionár, ale skôr sa vidí bližšie k ľadu, teda v trénerskej profesii. "Ako asistent trénera už pôsobím v Kežmarku, venujem sa aj deťom. Do konca sezóny 2018/2019 to tam potiahnem a potom uvidím ako ďalej," uviedol.