Druhú etapu Rely Dakar vyhral Barreda Bort, Svitko na 17. mieste

Lima 7. januára (TASR) - Nedeľňajšiu druhú etapu 40. ročníka Rely Dakar v kategórii motocyklov vyhral Španiel Joan Barreda Bort na Honde časom 2:56:44 h. Slovenský pretekár Štefan Svitko na KTM obsadil 17. miesto s mankom 13:36 minút na víťaza.V nedeľu bola na programe 2. etapa so štartom a cieľom v peruánskom Piscu s meraným úsekom 267 km. Druhé miesto obsadil Francúz Adrien van Beveren na Yamahe so stratou 2,54 min a tretí skončil Rakúšan Matthias Walkner na KTM, ktorý zaostal o 4 minúty a 24 sekúnd.Barreda Bort sa vďaka triumfu dostal na čelo priebežného poradia, pred van Beverenom má náskok 2:30 min. Svitko, ktorý je jediný slovenský reprezentant na tohtoročnom Dakare, figuruje na 17. priečke so stratou 16:43 min.