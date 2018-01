Rely Dakar: Svitko skončil v maratónskej etape siedmy

Výsledky 7. etapy:



Motocykle:



1. Joan Barreda Bort (Šp./Honda) 5:11:10 h, 2. Adrien Van Beveren (Fr./Yamaha) +2:51 min, 3. Kevin Benavides (Arg./Honda) +8:02, 4. Toby Price (Aus./KTM) +8:43, 5. Pablo Quintanilla (Čile/Husquarna) +8:53, 6. Matthias Walkner (Rak./KTM) +9:16, 7. Štefan SVITKO (SR/KTM) +9:30



Priebežné poradie: 1. Van Beveren 21:49:18 h, 2. Benavides 3:14 min, + 1:57 min., 3. Bort +4:45, 4. Walkner +8:18, 5. Price +13:34, 6. Xavier de Soutrait (Fr/Yamaha) +16:39, 10. SVITKO +33:53



Uyuni 13. januára (TASR) – Slovenský motocyklový reprezentant Štefan Svitko (KTM) obsadil v sobotňajšej maratónskej etape 40. ročníka pretekov Rely Dakar siedmu priečku (neoficiálne výsledky-pozn.). Za víťazným Španielom Joanom Barredom Bortom zaostal o 9:30 minúty a v priebežnom poradí sa udržal v prvej desiatke. Rýchlostná skúška bolívijskej etapy so štartom v La Paz a cieľom v Uyuni s celkovou dĺžkou 726 km merala 425 km.Sobotňajšou etapou sa jubilejný ročník podujatia dostal do svojej druhej polovice. Svitko, ktorý odštartoval z trinásteho miesta, figuroval na prvom prejazdovom bode na siedmej priečke. Na ďalšom sa posunul o jednu priečku a na vedúceho Barredu Borta strácal 3:55 min. Rodák zo Žaškova pokračoval vo výbornom výkone a tretí waypoint minul už ako štvrtý so stratou 7:17 min na španielskeho lídra. Za polovicou etapy boli pred jazdcom SLOVNAFT Rally Teamu už iba Barreda Bort a Adrien van Beveren. Svitka však pred cieľom vystriedal Benavides a najlepší Slovák v histórii podujatia prišiel do cieľa v Uyuni na siedmej priečke.Pretekárov čaká noc vo vojenských kasárňach bez servisného tímu a tak majú veškeré prípadné opravy vo svojich rukách.