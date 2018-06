Rely Sardínie napokon vyhral Neuville, Ogiera predbehol o 0,7 s

Rely Sardínie (1386,380 km) - konečné poradie po 4 etapách:



1. Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul (Bel./Hyundai I20 C.) 3:29:18,7 h,

2. Sébastien Ogier, Julien Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +0,7 s,

3. Esapekka Lappi, Janne Ferm (Fín./Toyota Yaris) 1:56,3 min.,

4. Hayden Paddon, Seb Marshall (N. Zél. - V. Brit./Hyundai I20 C.) 2:55,2,

5. Mads Östberg, Torstein Eriksen (Nór./Citroen C3 WRC) 3:10,9,

6. Craig Breen, Scott Martin (Ír.-V.Brit./Citroen C3 WRC) 4:31,7



poradie MS:



1. Neuville, Gilsoul 149,

2. Ogier, Ingrassia 122,

3. Ott Tänak, Martin Järveoja (Est./Toyota) 77,

4. Lappi, Ferm 70,

5. Dani Sordo, Carlos del Barrio (Šp./Hyundai i20 C.) 60,

6. Andreas Mikkelsen, Anders Jäger-Synnevaag (Nór./Hyundai i20 C.) 58

Alghero 10. júna (TASR) - Víťazom Rely Sardínie sa napokon stala belgická posádka Hyundai I20 C. Thierry Neuville a Nicolas Gilsoul v záverečnej 4. etape zmazali svoje 3,9 sekundové manko a dovtedy vedúcich Francúzov Sébastiena Ogiera s Julienom Ingrassiom na Forde Fiesta WRC predstihli o 0,7 s. Pre Belgičanov to bolo celkovo deviate víťazstvo v kariére, tretie v sezóne a druhé na Rely Sardínie.Vďaka nemu zvýšili svoj náskok v celkovom poradí šampionátu. Na konte majú 149 bodov, Ogier s Ingrassiom strácajú 27 b.