Rennes predĺžilo zmluvu s úspešným trénerom Stephanom

Rennes 3. júna (TASR) - Vedenie francúzskeho futbalového klubu Stade Rennes predĺžilo zmluvu s trénerom Julienom Stephanom do roku 2022. Mužstvo pod jeho vedením v uplynulej sezóne získalo Francúzsky pohár, keď vo finále senzačne zdolalo favorizovaný Paríž St. Germain a vybojovalo si miestenku v Európskej lige UEFA.



"Vážim si dôveru vedenia klubu," vyhlásil 38-ročný Stephan po podpise nového kontraktu. Prezident bretónskeho účastníka Ligue 1 Olivier Letang na pondelkovej tlačovej konferencii ďalej informoval, že v A-tíme už viac nepočítajú s ofenzívnym stredopoliarom Hatemom Ben Arfom. Ten mal so Stephanom výmenu názorov, keď verejne vyslovil nespokojnosť so svojou pozíciou v mužstve a kritizoval trénerovu taktiku.



Nový ročník Ligue 1 odštartuje 9. augusta. Titul obhajuje PSG, Rennes obsadil v ročníku 2018/19 konečné desiate miesto.