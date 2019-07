Réway trénuje v Prahe, v hre aj Slovensko či Škandinávia

V ročníku 2018/2019 sa na dva zápasy objavil v druholigovom Dolnom Kubíne a dohral ho desiatimi zápasmi v druhej najvyššej súťaži vo Švédsku. Pred sezónou 2019/2020 má jasné ciele.

Praha 9. júla (TASR) - Slovenský hokejista Martin Réway sa snaží o návrat do vrcholového hokeja. Podľa informácií stránky isport.cz sa 24-ročný útočník v súčasnosti pripravuje v Prahe pod vedením kondičného trénera a zvažuje možnosti návratu. V hre je údajne návrat do Sparty Praha, ale ponuky má aj zo Slovenska či Škandinávie.



"So Spartou komunikujeme, pretože Martin je sparťanský hráč. Či však naozaj začne sezónu tam, to teraz nedokážem povedať. Všetko je otvorené. Sú nejaké možnosti z českej aj slovenskej extraligy a máme aj jeden klub zo Škandinávie, ktorý by mal záujem o Martina," uviedol pre isport.cz Martin Ančička, ktorý hráča zastupuje.



Réway odohral za Spartu Praha v rokoch 2014-2015 jeden a pol sezóny. Aj ročník 2015/2016 začal v pražskom klube a hoci patril k najproduktívnejším hráčom, zamieril do švajčiarskeho klubu Fribourg-Gottéron. Aj v jeho drese patril k najproduktívnejším a sezónu zakončil účasťou na MS v Rusku. Potom však jeho nádejnú kariéru pribrzdilo ochorenie srdca, pre ktoré vynechal celú sezónu 2016/2017.



V nasledujúcom ročníku sa pokúsil presadiť sa v AHL, nevyšiel mu však ani následný angažmán v Slovane Bratislava. O reštart sa pokúsil v lete 2018 v Hradci Králové, ale v tíme českého extraligistu si nevybojoval zmluvu. V ročníku 2018/2019 sa na dva zápasy objavil v druholigovom Dolnom Kubíne a dohral ho desiatimi zápasmi v druhej najvyššej súťaži vo Švédsku.



Pred sezónou 2019/2020 má jasné ciele. "Ten hlavný je hrať čo najviac zápasov. Čím viac, tým lepšie. Najmä verím, že sa mi vyhnú zranenia budem sa do toho stále viac dostávať. Mám síce ponuku zo Švédska, ale zameriavam sa na Česko," uviedol v júnovom rozhovore pre hokejportal.net.