Rezort dopravy vidí v hokejových MS príležitosť na propagáciu

Ako Érsek pripomenul, keďže cestovný ruch spadá pod Ministerstvo dopravy a výstavby SR, šampionát je výbornou príležitosťou na jeho propagáciu.

Košice 14. marca (TASR) - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) a riaditeľ organizačného výboru 2019 IIHF MS Igor Nemeček sa vo štvrtok stretli v košickej Steel aréne, témou boli blížiace sa hokejové majstrovstvá sveta (MS). Dejiskom bude aj tento zimný štadión. Rezort prispel na organizáciu majstrovstiev sumou 600.000 eur. Hlavným cieľom spolupráce je osloviť návštevníkov šampionátu a presvedčiť ich, že Slovensko je nádherná krajina, ktorú sa oplatí spoznávať.



Ako Érsek pripomenul, keďže cestovný ruch spadá pod Ministerstvo dopravy a výstavby SR, šampionát je výbornou príležitosťou na jeho propagáciu. „Podporili sme to. Myslím si, že to bude mať efekt. Pokiaľ budem ministrom, pôjdeme touto cestou – cez významné športové podujatia a významných športovcov zo Slovenska dokážeme podporiť cestovný ruch,“ povedal.







Podľa neho Slovensko potrebuje takých návštevníkov, ktorí sa sem vrátia. Toto športové podujatie by pre nich malo byť prvou motiváciou na to, aby Slovensko spoznali. „Preto chcem povedať všetkým, ktorí budú na MS, aby sme spravili dobrý dojem na tých, ktorí sem prídu, oni sa radi vrátia. Nerobte vždy všetko na hranici biznisu,“ povedal s tým, že najväčším biznisom, napríklad aj pre reštaurácie, je to, že sa k nim ľudia vrátia. „Nechcime rýchlo zbohatnúť, robme veci krok po kroku a vtedy sa tí ľudia vrátia a vtedy je to pre nás obrovská vizitka,“ dodal.



Nemeček v súvislosti s finančnou podporou povedal, že na takéto podujatie sa zíde každé euro. V rámci jeho organizácie už dolaďujú detaily, ktorých je v súčasnosti veľa. „Dôležité je pre mňa to, že všetky tímy tu videli zázemie a hotely. Sú spokojné s tým, čo je pripravené,“ uviedol s tvrdením, že podstatná je tiež kvalita ľadu, na ktorú budú dohliadať špecialisti. Chce tak predísť problémom z vlaňajších MS v Dánsku.







Ubytovacie kapacity v Košiciach a v okolí sú podľa neho takmer úplne zaplnené. „S novým vedením mesta sme riešili, aby tí, ktorí budú mať lístky (vstupenky na zápas, pozn. TASR), mali dopravu zadarmo,“ povedal. Ako hovorí, je to na dobrej ceste. Slovensko bude ako hokejovú krajinu reprezentovať i lokomotíva Macejko, ktorá je oficiálnym maskotom majstrovstiev sveta. Medzi hlavnými dejiskami hokeja budú fanúšikov prevážať reklamné IC vlaky. Bude pre nich zriadená aj fanzóna.



Presscentrum by po posledných konzultáciách s Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) malo byť podľa jeho slov zriadené priamo na zimnom štadióne v časti hotela.



Organizátori v súvislosti s rozostavanou budovou v blízkosti Steel arény riešia aspoň jej prekrytie v dolnej časti. „Je to škoda, lebo pred niekoľkými mesiacmi sme mali záruky, že to bude dostavané a že to bude jedna krásna budova,“ povedal Nemeček.







Slovenskí hokejisti budú hrať svoje zápasy v základnej skupine v Košiciach, čo teší aj rodeného Košičana a víťaza Stanleyho pohára Jiřího Biceka. „Nie je to len o športe, ale je to hlavne o ľuďoch, ktorí prídu sem na Slovensko, uvidia našu krajinu, naše pamiatky,“ povedal. Verí, že slovenský národný tím postúpi zo základnej časti medzi najlepších osem tímov sveta.



SZĽH vyjdú dopravné služby pre členov hokejových výprav na 800.000 eur bez DPH



Dopravné služby pre členov výprav a ďalších osôb v súvislosti s hokejovou reprezentáciou vyjdú Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na 800.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zabezpečí ich firma Globamerica so sídlom v Bratislave. Vyplýva to z oznámenia o výsledku tendra, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.



SZĽH si vyberal z troch prijatých ponúk, pričom kritériom bola cena. Pôvodne predpokladaná suma bola rovnako 800.000 eur bez DPH. Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.



Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb leteckej dopravy a ďalšie podporné a pomocné dopravné služby. Prepravovanými osobami sú členovia výprav objednávateľa a nominované osoby, najmä hráči nominovaní za členov hokejových reprezentačných družstiev. Zahŕňa to aj ďalšie osoby uvedené na nominačnej listine, ako sú členovia realizačného tímu slovenskej hokejovej reprezentácie, ale aj ďalšie osoby vyslané na podujatia či stretnutia v súvislosti s ľadovým hokejom. Ide predovšetkým o rozhodcov, trénerov, inštruktorov, pozorovateľov či delegátov.